Sin sobresaltos, pero con pancartas además de expresiones a favor y en contra de la administración, compareció el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela ante el Senado de la República. Los temas destacados en más de tres horas, la atención de la administración a la pandemia de Covid-19 y del cáncer que viven los niños, niñas y adolescentes del país.

En el primer asunto indicó que, a pesar del déficit de más de 200 mil profesionales de la medicina y falta de equipo y medicamentos, fue posible reconvertir más de 969 hospitales para atender la pandemia.

“Recibimos el gobierno con 401 hospitales a medio construir y con un déficit de más de 200 mil profesionales de la medicina, en pocos meses reconvertimos con el apoyo de los gobiernos estatales, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional 969 hospitales para atender pacientes con Covid-19, se logró instalar 32 mil 233 camas y diez mil 612 con ventiladores, así mismo se contrataron 47 mil médicos generales y especialistas, enfermeras y otros trabajadores de salud”.

El tema de cáncer fue recibido con las primeras pancartas, la panista Martha Márquez con una especie de etiquetado se colocó frente a la tribuna con las frases “exceso de inepto” y “alto en corrupción”, el funcionario mientras tanto recordó que en México hay más de 22 mil menores con este padecimiento, sobre el tratamiento destacó que se tomaron medidas como la compra en el extranjero e indicó que después que el 30 de junio se adjudicaron más de mil claves, a la empresa argentina Kemex, ante la pandemia se han dado otras acciones.

“Pues derivado de la emergencia sanitaria… el laboratorio ya mencionado ha reducido su producción y los envíos a México, a la fecha, la demanda sectorial por parte de dicho laboratorio ha sido sólo del 42% ante este panorama se tomó la decisión sectorial de llevar a cabo una compra complementaria a través de Virmex mediante laboratorios internacionales como son el de SiplaLimited en Bulgaria, el de Alcavid en Alemania, Baxter Internacional, Neuronic en Cuba y Rismond en Argentina”.

Para respaldar al funcionario senadores de Morena, cargaron una gran manta de agradecimiento al personal de salud. En los cuestionamientos, Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano dijo que fueron las malas decisiones y una supuesta austeridad lo que ha generado la mala atención del cáncer y acusó al gobierno de lavarse las manos ante el Coronavirus.

“Hoy tenemos a miles y miles de mexicanas y mexicanos que no sólo tienen que sufrir los terribles estragos de sus enfermedades sino que tienen que padecer un gobierno indolente que los abandonó y dejó a su suerte, cómo es posible que este gobierno y el Presidente se digan humanistas y estén quitados de la pena mientras miles de personas están perdiendo la vida por sus malas decisiones, no puedo evitar referirme en este espacio a la pandemia porque su combate no sólo se convirtió en una de las agendas más estratégicas del sector salud sino del país entero y en torno a l manejo de esta pandemia lamentablemente no hay nada bueno que decir porque lo único que ha hecho bien este gobierno es lavarse las manos”.

El Partido Acción Nacional fue más severo, apoyada de otros senadores, Josefina Vázquez Mota hizo agachar al titular de Salud para mostrar más de 150 cartas de especialistas de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica que dijo, solicitó la entrega a tiempo de medicamentos. Tras cargar otro mensaje refiriendo a 699 días sin medicamentos para niños con cáncer, Martha Cecilia Márquez Alvarado, acusó al secretario de encubrir al Presidente de la República.

“Y ha permitido secretario que Hugo López Gatell, un payaso mentiroso se preste al juego del Presidente, señor secretario sostener la palabra de su jefe lo está convirtiendo en delincuente… usted ha realizado omisiones arbitrarias, es responsable de lo que sucede en el IMSS y en el ISSSTE no crea que no, y en la Cofepris lo cual se cataloga como abuso de funciones y es un delito, ha sido testigo de omisiones y del mal trabajo de sus subordinados y personal… en el manejo de la pandemia al dar información inexacta ha sido parte de la negligencia médica… lo haría acreedor a la suspensión, destitución e inhabilitación de cualquier cargo público y enfrentar esto en tribunales señor secretario”.

Y le pidió firmar un compromiso para tener reuniones informativas y mesas de diálogo en torno al Covid y los medicamentos oncológicos o su renuncia. La legisladora lo presionó en la propia mesa y fue hasta que se inconformaron otros senadores de Morena que cargaban cartulinas a favor del funcionario, cuando este firmó y la Senadora regresó a su lugar mientras Miguel Ángel Navarro de Morena pidió evitar abusar de la tolerancia.

“El señor Secretario ha venido por primera vez como mencionaban a comparecer ante un pleno y hemos tenido un grupo parlamentario, un presidente de la Junta de Coordinación Política que siendo mayoría ha aceptado la propuesta que han hecho pero no para que abusen de nuestra tolerancia sino para que entiendan los nuevos tiempos de la democracia, debemos entender hoy en día que el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha hecho despertar a México de un estado de coma”.

Tras diversos cuestionamientos en torno a los fallecimientos por la pandemia, Alcocer Varela enfatizó, México no es el primer lugar en el número de víctimas en el mundo.

“México no está en el primer lugar, considerado la cifra de John Hopkings y esto desde luego es una universidad internacionalmente aceptada desde luego y considerada y verídica, México está en el lugar 12, está por arriba de varios países y en el número de casos por millón de habitante también México no está arriba, ocupa el lugar número 14”.

También se le cuestionó sobre el fallecimiento de personal de salud, la respuesta es que estaba dentro del gran grupo dentro de riesgo.

“Son personal que tenía comobirlidadades nuevamente ratificando esto de la diabetes, obesidad y básicamente hipertensión un grupo grave de riesgo, siendo médicos profesionistas o no y estando presentes en los hospitales o en sus domicilios fue lo que matizó mucho la muerte de este grupo de profesionales no todos activos durante el desarrollo de su enfermedad”.

Al Secretario le tocó de paso defender la causa de la rifa del Avión Presidencial

“Pues sí puede ser de todo el día, de todos los días, dos veces a la semana creo que hay venta d e boletos pero en esta ocasión es para contar y ya se cuenta con cuatro mil millones de pesos para poder invertir en equipos, de forma transparente no se va a invertir en contratos para otras cosas sino equipos y tenemos ya una lista de qué equipos y en qué estados y no hay una definición aquí de que este estado sí y este estado no”.

De los partidos aliados, hubo legisladores que comenzaron su participación con otros asuntos, Marcela Mora de Encuentro social lamentó la muerte del creador de Mafalda, Quino mientras Cecilia Pinedo Alonso del Partido del Trabajo pidió justicia para mujeres y niñas en Nayarit. Por cierto que al principio de esta comparecencia que terminó en aplausos, Lilia Margarita Valdez la calificó como la comparecencia del agradecimiento y la esperanza.