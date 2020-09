Legisladores de oposición y activistas expresaron su rechazo al aborto

Diputados del PAN, PRI, PES y Movimiento Ciudadano, así como representantes de organizaciones de corte conservador como el Frente Nacional por la Familia e Iniciativa Ciudadana se pronunciaron en contra de despenalizar el aborto.

Los activistas “en favor de la vida” acudieron a la Cámara de Diputados, invitados por legisladores de dichos partidos, para expresar su repudio a propuestas que buscan garantizar el aborto legal seguro y gratuito a nivel nacional, de hecho portaban pancartas con las leyendas: #Sí a la Vida o #LaVidaNosUne.

El representante del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo Iván Cortés, se pronunció por defender la vida de los embriones porque también son personas y pidió rechazar “eufemismos” que esconden la intención del aborto.

“Además de rechazar términos ambiguos que a menudo son usado como eufemismo del aborto, términos como salud sexual y reproductiva, derechos reproductivos, servicios y salud reproductiva. Exhortamos a que se rechacen disposiciones que promueven, apoyen o financian comportamiento sexual de alto riesgo en niños y jóvenes”.

A su vez, la diputada del Partido Encuentro Social, Adriana Teyssier, aseguró que lejos de afectar derechos y libertades, castigar el aborto protege a las mujeres de quienes no las dejan ser madres.

“La penalización del aborto proteja a la mujer, esta realidad dista mucho de lo que pequeñas minorías quieren hacernos creer, la penalización del aborto protege a las mujeres de los hombres que se sienten dueños de ellas y no les permiten la maternidad, aunque ellas así lo quieran. Ya basta de intentar remediar nuestros grandes males pro con una aspirina y una curita, para tapar toda la pus que brota de una infección. Y si verdaderamente queremos proteger a nuestras mujeres y nuestras niñas debemos exigir al gobierno programas robustos en valores y principios”.

Y finalmente, el diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez, dijo que nadie es dueño de la vida y mucho menos de la muerte de las personas, y que la mujer fue creada para dar vida, no para quitarla.

“Estoy convencido de que la mujer fue creada para dar vida no para quitarla, estamos a favor de que la mujer decida libremente si quiere, cuando y cuantas veces embarazarse, pero en lo que no podemos estar de acuerdo en que una vez que se embarazó quiera interrumpir el mismo, no se trata solo de su cuerpo, está otra vida en juego. No se puede pretender que el aborto sea entendido como un método de anticoncepción o como un ejercicio de la libertad de la mujer dueña de su propio cuerpo, la víctima del aborto es un ser humano”.

Los legisladores y activistas antiaborto, advirtieron que no permitirán que se legisle contra los derechos humanos.