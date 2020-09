Que investiguen supuesto espionaje, dice Mancera

Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, declaró que las autoridades investiguen lo que tengan investigar sobre el supuesto espionaje de su gobierno hacia políticos, entre ellos, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, la Impunidad y Dromómanos, en la administración de Mancera se montó un centro de espionaje en un edificio ubicado en la calle de Manuel Márquez Sterling, desde donde se intervinieron teléfonos de políticos de Morena y funcionarios.

Sobre el tema, el coordinador del PRD en el Senado, refirió que este tema del espionaje es un asunto añejo, del que las autoridades están enteradas.

“Es un asunto que tienen desde hace tiempo, como se los platique a ellos y ahí se consigna en la nota, pues lo tienen las autoridades… Lo tienen las autoridades. No me voy a enganchar, no vamos a caer en dimes y diretes. Las autoridades están investigando, desde el día uno están investigando. Entonces, no quisiera yo contaminarlo con un comentario, que las autoridades investiguen todo lo que tengan que investigar, todo lo que tengan que investigar”.

Miguel Ángel Mancera confió en que del actual gobierno de la Ciudad de México, no exista una campaña de acoso hacia ex colaboradores suyos señalados de malversar recursos del erario.