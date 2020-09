Convoca Hacienda al sector empresarial a cerrar filas

Ante al incertidumbre sanitaria y económica que representa el Covid-19 lo que hizo que las agendas de distintos sectores incluyendo el asegurador fueron puestas en un “impasse” y que hora deben ser retomadas, lo tenemos que hacer ahora es pensar en cuál es la velocidad en la que queremos “empujar” una agenda que ayude a desarrollar las potencialidades del sector asegurador en México, expuso el Secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez.

Al poner en marcha los trabajos del evento del sector asegurador AMIS-Encuentro Digital, Herrera Gutiérrez reiteró que tendremos que convivir con la pandemia por lo menos otro año.

“El hecho de que ahora reconozcamos que no era un asunto de unas cuantas semanas sino de que es algo con el que vamos a tener que convivir durante por lo menos un año me parece que nos acerca a a la forma de operar de las aseguradoras. Las aseguradoras no están tratando de eliminar los riesgos qué hay en la vida sino tratando de cubrir las posibles implicaciones de esos riesgos y nosotros tenemos en ese mismo sentido, en un sentido muy de las aseguradoras, aprender a convivir con el covid”, consideró el funcionario federal.

En ese sentido dijo qué hay dos rutas para conseguirlo; operar al ritmo en el que se ha venido desarrollando en los últimos años donde hay claros avances que nos ha llevado del 2.1 por ciento del PIB en penetración al 2.4 del PIB y si seguimos por esta vía, advirtió, vamos a seguir avanzando pero no vamos a encontrar un cambio notable en los próximos años por lo que convocó a los distintos actores del sector empresarial a repensar el sector y arreglar todo lo que se necesita arreglar para salir adelante.

“El Covid ha traído y ha hecho reflexionar a muchos sectores sobre la necesidad sobre todo en este sector que atiende riesgos contingentes la necesidad de movernos más rápido, así es que con ustedes de la mando de ustedes de los distintos actores del sector empresarial los invito a que tomemos esta oportunidad para repensar el sector y que arreglemos todo lo que se necesita afinar tanto en la parte regulatoria, la parte tributaria y la parte de inversiones para hacer que este sector tenga la importancia que necesita México, espero y le encargaré a Gabriel Yorio y a Carlos Noriega que en las próximas semanas puedan ustedes empezar a trabajar de manera conjunta en una agenda de reformas que le cambie la cara a este sector”, propuso el titular de Hacienda.

Para reforzar lo anterior dijo que la Reforma al Sistema de Pensiones es una clara muestra de que gobierno e iniciativa privada se pueden poner de acuerdo para plantear lo que es mejor para el país.

Y es que antes durante su intervención el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelìn, le solicitó al Secretario de Hacienda reiterarle al Presidente López Obrador la necesidad de mantener un diálogo nacional entre el sector privado y su gobierno.

“Secretario, hágale saber por favor al señor Presidente que cuenta con el compromiso de los empresarios de todas las ramas industriales que hoy estamos reunidos aquí solamente como un ejemplo más del interés que tenemos por mejorar nuestra sociedad, por mejorar nuestro país, por incrementar el bienestar de todos los mexicanos y en este caso en una de las ramas que son tan importantes como es el tener la seguridad de nuestros hijos, a nuestros bienes, a nuestras propiedades de tal manera que podamos definitivamente ir entre todos construyendo un mejor México”, externó el presidente del CCE.