Propone AMLO reformar la ley para realizar consultas

Al afirmar que es un ejercicio muy satisfactorio que sea el pueblo el que decida, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció por modificar la Ley Federal de Consulta Popular.

Tras darse a conocer que se reunieron 2.5 millones de firmas ciudadanas para solicitar que el 6 de junio del 2021 se realice la encuesta que defina si se juzga o no a ex presidentes, el Primer Mandatario indicó que debe considerarse la presión con la que trabajaron ciudadanos para reunir los requisitos.

“Porque está mal la ley hay que reformarla para que se puedan hacer consultas con frecuencia, no cada tres años, y también reducir el número de firmas porque está al dos por ciento del padrón, estamos hablando como de un millón 800 firmas, y ampliar el plazo ósea que no sean 15 días, que sean dos meses para que realmente pueda haber consulta”.

Recordó que decidió enviar su requerimiento al Senado de la República, sólo por si acaso, la gente participante, no lograba terminar el proceso que incluía colocar folios y criticó la información publicada por el periódico Reforma que en menos de 36 horas, simpatizantes y organizaciones aliadas de Morena hicieron aparecer 12 firmas por segundo para llegar al objetivo.

“Pero no fue un partido político, no fue una organización social, fue un agrupamiento de ciudadanos que se organizan y destinan todo su tiempo, no duermen y convocan a otros ciudadanos y logran reunir más de dos millones de firmas, y todavía el 15, estaban agotados, me enteré y estaban llamando a otros ciudadanos a que fueran a ayudarles porque se tienen las firmas y había que foliarlas, bueno qué hace este pasquín, poner bajo sospecha el cómo fue que reunieron las firmas porque no reconocen lo que es la solidaridad, de lo que es capaz de hacer la gente”.

Enfatizando que la labor de ciudadanos fue algo inédito, el Jefe del Ejecutivo Federal llamó a dicho medio a llevar a cabo una consulta donde reciba realmente, la opinión de ciudadanos ya que enfatizó que muchas que son cuchareadas por intereses, a los ex mandatarios les dijo, no hay nada personal ni se busca una persecución.

“Que piensen los ex presidentes en mi situación y que piensen en la situación del pueblo, y que piensen en el daño que ocasiona la corrupción y cómo tenemos que poner un hasta aquí a todo lo que ha sucedido, a todas las atrocidades y hay ex presidentes que pueden decir me están afectando mis garantías, no, lo que estamos solicitando y que lean mi escrito es que se le pregunte al pueblo si se va a enjuiciar a los ex presidentes de conformidad con la ley respetando las garantías, sin violar derechos humanos y en el marco de la legalidad existente”.

Señaló que sólo con la legalidad será posible tener confianza en los poderes, ejecutivo, legislativo y de impartición de justicia.