Diputadas piden renuncia de Rosario Piedra Ibarra a la CNDH

Diputadas de oposición y hasta de Morena exigieron la renuncia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, por su falta de compromiso con las víctimas de violaciones a sus derechos y su “cercanía” con el presidente López Obrador contra quien no ha emitido recomendación alguna pese a su postura “hostil” contra las mujeres.

Durante una reunión virtual con integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, las legisladoras lanzaron fuertes críticas y severos cuestionamientos por su “ineficiente” actuación al frente de dicho organismo, que en su opinión ha dejado de ser autónomo.

La diputada sin partido, Ana Lucía Riojas le pidió su renuncia por incompetente, pues lejos de defender a las víctimas que desesperadas tuvieron que tomar las instalaciones de la CNDH del centro histórico, como último recurso para ser escuchadas sus demandas.

“Nos preocupa muchísimo su cercanía con el Presidente, ni entendemos cómo el presidente se refiere a las víctimas, cómo les trata como si fueran adversarios políticos, cómo es que todas las mañanas se descafila a la prensa cuando vivimos en un país donde se asesina a periodistas a diario. Quienes están por la dignidad y el respeto a los derechos humanos, le exigen, bajo mi conducto, una disculpa pública y le exhortamos a que tenga dignidad y que renuncie”.

A su vez la diputada de Morena , Lorena Villavicencio, no se quedó atrás en las críticas y cuestionó su nombramiento , el cual fue impugnado desde el principio por no cumplir todos los requisitos, lo que se ha reflejado en una CNDH débil, de hecho, consideró que debería evaluarse su permanencia en su cargo.

“Me parece que estamos frente a una crisis de una institución que deriva no solo del origen como fue electa, me parece un tema fundamental, pues hay la determinación de un juez para que se reponga el procedimiento. Pues elegir a una persona que no cumplió cabalmente con los requisitos es que ahora vemos una gran debilidad de la institución. Me parece que es momento de hacer una valoración honrada y honesta de cómo se ha trabajado y que se valore la partición de la actual titular de la CNDH”.

En respuesta la Ombudsperson, se dijo víctima de una campaña de infamias por haber afectados intereses e inercias ajenas incrustadas a la CNDH, por reducir los salarios de quienes ganaban salarios exagerados.

Les seguro que la CNDH es una órgano autónomo que no admite prssiones del gobierno , pero pidió a los diputados darle mayores facultades para que sus recomendaciones sean vinculatorias.

“Hemos sido y estamos siendo sujetos de una formidable campaña mediática de desprestigio y mentiras, pero pudo decirles que la CNDH hoy se maneja con absoluta honestidad y trasparencia. Se ha pretendido difundir versiones calumniosas y escandalosas. Ejerzo a plenitud mis facultades como cabeza de la CDNH alejada de presiones o influencias que no sean las de las víctimas, la autonomía de la Comisión está garantizada. Por último, les hago una petición formal, démosle dientes a este Comisión”.

No obstante, los legisladores le echaron en cara los enormes gastos de la comida gourmet que se encontró en la cocina de la comisión.

La titular de la CNDH rechazó la acusación y dio la lista de la comida que se consume en el lugar.

“Es falso lo que se ha dicho del comedor, se servían diariamente entre 30 y 50 comidas, además, se ofrecían también a quienes iban hacer un trámite o petición. El menú era como de el de cualquier hogar de clase media: sopa de pasta, arroz, frijoles y guisado, aguas frescas, nada de comida gourmet. Y lo que se presentó como cortes finos, no era más que bistecs de res, cerdo y chamberete, lo que se exhibió como exceso no era más que el total de alimentos de un mes”.

Sobre la toma de las oficinas de la CNDH de la calle de Cuba y de otras instalaciones que hay en el país, dijo que la Comisión atrajo ya el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la violencia en la sede de Ecatepec, la Rosario Piedra rechazó el uso de la fuerza y se pronunció a favor de dialogo para encontrar soluciones a cualquier petición.