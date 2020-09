Una foto por algo de comida; botargas y artistas urbanos piden ayuda

Desde que se anunció el confinamiento por coronavirus, han pasado 6 meses y algunos trabajos ha tenido que parar, lo que ha provocado una gran crisis económica y laboral, como es el caso de las botargas y 'estatuas vivientes' ahora piden su apoyo para intercambiar fotos por víveres.

Desde hace más de 100 días no perciben ingresos, debido a que se les tiene prohibido establecerse en la vía pública, lo que ha afectado su economía familiar.

Artistas urbanos de la CDMX / CUARTOSCURO

Estatuas vivientes, superhéroes y botargas de todos los personajes que en algún momento nos atraían en las calles y los más pequeños pedían una foto, ahora piden su coloaboración a cambio de una foto para que los ayuden con alimentos, con pancartas se expresan: "Si no me muero de coronavirus, me mata el hambre".

Estas botargas anteriormente se concentraba en avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdernas y ahora regresan para intercambiar “fotos por víveres”.

Artistas urbanos de Toluca recibieron ayuda en tiempos de COVID-19, por parte de la Asociación Civil Movimiento Altruista. / CUARTOSCURO

A pesar de que distintas actividades se han reactivado en la Ciudad de México, bares, antros y este tipo de actividades en la calle se han mantenido inactivas, por lo que han solicitado a las autoridades permiso para volver a las calles para poder trabajar.

Artistas urbanos reanudan paulatinamente sus actividades en en espera de poder haber algunas monedas en el Centro Histórico / CUARTOSCURO

Denunciaron que el fin de semana se llevaron al juez Cívico a varios de sus compañeros por estar trabajando y tuvieron que pagar una multa de 950 pesos.

Así que si puedes, con las medidas sanitarias necesarias, puedes ayudar a estos artistas que se ofrecen a tomar fotos a cambio de un apoyo para que puedan subsistir.

