Diputados aprueban eliminación del fuero presidencial

Diputados cumplieron con su promesa al presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobaron la eliminación del fuero presidencial para que el Jefe del Ejecutivo Federal pueda ser juzgado como cualquier ciudadano por diversos delitos.

Con 420 votos a favor y 15 abstenciones, es decir con mayoría calificada, los legisladores avalaron las modificaciones a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política para dar un paso a la eliminación de la protección de todos los funcionarios y haya equidad ante la ley. Es Aleida Alavez, presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales.

Sin embargo, para la oposición en la acción, el proyecto es insuficiente, Mónica Bautista del Partido de la Revolución Democrática consideró que la iniciativa del Ejecutivo Federal es insuficiente.

La legisladora criticó la propuesta presidencial para que ciudadanos decidan si juzgar o no a ex presidentes pidiéndole a López Obrador a si tiene pruebas, las presente y haga una denuncia formal contra sus antecesores, ante la Fiscalía General de la República. De acuerdo al texto, para proceder penalmente contra el presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores que será la responsable en resolver la procedencia de la eliminación del fuero, ante ello el panista Marcos Aguilar, enfatizó, no se está eliminando ningún fuero.

A pesar de ello manifestó el voto de Acción Nacional a favor. Adriana Gabriela Medina de Movimiento Ciudadano, insistió que la propuesta en materia de fuero es confusa.