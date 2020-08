Contenido no disponible

Eduardo Ramírez, senador de Morena y aspirante a presidir el Senado a partir de septiembre próximo, se deslindó del videoescándalo de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obardor y David León Romero, ex director de la Unidad de Protección Civil.

Esto luego que apareciera en redes sociales una fotografía suya, cuando fungía como secretario de Gobierno de Chiapas con estos personajes.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, usó una frase popular para desligarse del hermano del presidente y de David León Romero.

“Primero, yo no tengo vela en ese entierro. Segundo, fue una foto tomada cuando era secretario de Gobierno y fue la fundación de Morena en el estado de Chiapas. Como secretario de Gobierno siempre me caracterice y me sigo caracterizando por tener diálogo y buena comunicación con todas las fuerzas políticas”, aseveró.

Rechazó que el gobierno de Chiapas, que encabezó Manuel Velasco, emanado del Partido Verde Ecologista de México, haya dado dinero para apoyar la causa de Morena y las elecciones en el estado.

Se le preguntó que si a título personal, él aportó recursos a ese partido político, a lo que respondió así:

“Jamás en la vida, jamás, estamos en paz y estamos muy tranquilos con el tema”.

Respaldó al presidente López Obrador en su petición de que este caso que involucra a su hermano, Pío López Obrador y al ex director de la Unidad de Protección Civil, David León Romero, se investigue hasta sus últimas consecuencias.

Eduardo Ramírez consideró que la difusión de esta fotografía es parte de una estrategia, no de una guerra.

El legislador por Chiapas fue entrevistado en la antigua sede del Senado donde la presidenta saliente dio su informe de actividades.