Al Sistema Nacional de Salud le urge una transfusión: ACFP

El Sistema de Salud necesita de manera urgente una transfusión, ya que durante la pandemia el prepuesto a este sector no aumentó y el que tiene no ha sido suficiente para atender el problema derivado de la presencia del Covid-19 en nuestro país, consideró el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo.

Al hacer una anàlisis sobre las condiciones en que se encuentra al Sistema de Salud Mexicano, el activista propuso un Sistema Universal de Protecciòn Social pues en nuestro paìs existen todavìa 20 millones de personas sin acceso a la salud.

"En Acciòn Ciudadana Frente a la Pobreza tenemos una propuesta de largo plazo crear un Sistema Universal de Protecciòn Social, un sistema que garantice que toda la poblaciòn tenga acceso a la salud sin que las enfermedades afecten su economia familiar, que prevenga y promueva la salud, que atienda a todas y todos un privilegios, sin importar si estàn afiliados o no, si viven en el norte o en el sur, si tienen o no tienen capacidad de pago", propuso Gòmez Hermosillo.

En ese sentido Gòmez Hermosillo dijo que su propuestas tambièn contempla la creaciòn de un sistema que ademàs permita garantizar ingresos para las personas adultas mayores (pensiòn) a las personas discapacitadas que no puedan trabajar y también a quienes caen en desempleo como lo estamos viendo ahorita y un tercer pilar que incluya un sistema de cuidados para que màs mujeres puedan decidir que quieren hacer libremente estudiar o trabajar sin estar obligadas a cuidar a niñas y niños o algùn familiar, enfermo, adultos mayores.

"El Primer paso es lograr el sistema de Salud porque sin salud no hay nada ni empleo ni productividad, no crecimiento sin salud no hay vida y la salud es un derecho humano no puede seguir siendo una prestaciòn a capricho del Mercado laboral y del contrato de trabajo, nosotros creemos que para atender a todas las personas sin distinciòn y sin discriminación al Sistema de Salud le urge una transfusión de recursos", sentenciò el activista.

Y es que reprochó Gómez Hermosillo, el Sistema de Salud actual ss excluyente, atiende preferentemente a las personas con trabajo formal y descuida a la mayoría que están en el trabajo informal. Es discriminador: invierte más de 300 mil pesos per cápita en la CDMX y menos de 30 mil en otras entidades del país.

Convocados por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, participaron en este análisis los Maestros, Judith Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP); Mariana Campos de México Evalúa, y Rodolfo de la Torre, del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), quienes coincidieron en señalar que tenenemos un sistema excluyente, fragmentado, inequitativo y con calidad deficiente que no previene ni cura las enfermedades. 20 millones de personas son excluidas al no estar afiliadas a un servicio de salud y más de la mitad de la población, 68 millones de personas carecen de acceso a la seguridad social.

Además la desigualdad en el gasto público entre subsistemas es dramática: los servicios de salud para las zonas más pobres reciben hasta 10 veces menos presupuesto público. Por cada peso por persona beneficiaria de IMSS-Prospera, que atiende a las personas que viven en zonas rurales de alta marginación y rezago social, se destinan aproximadamente 4 pesos por persona afiliada al IMSS; más de 5 pesos, para las del ISSSTE; y cerca de 10 pesos, para las afiliadas a servicios de salud de Pemex.

Por tanto plantearon que un primer paso es aumentar el gasto en salud del Presupuesto 2021, un punto del PIB para garantizar la igualdad en los servicios que proporciona el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) con los servicios del IMSS. Se darían servicios equivalentes a mexicanos del sector formal e informal de la economía. En este último sector está el 62% de la fuerza laboral del país.

En segundo término montar un sistema universal de salud a partir de un modelo de atención primaria que privilegie la promoción, la prevención y la atención de todas y todos los mexicanos, colocando en el centro los derechos del paciente. A partir de ese punto se puede iniciar a diseñar y estructurar un modelo universal de salud.