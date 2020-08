El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán exhortó a los 30 millones de niñas, niños y adolescentes que este lunes 24 inician el ciclo escolar a distancia a tener hambre de conocimiento, tener “fe y fuerza”, a fin de lograr un aprendizaje integral en medio de la situación extraordinaria por la pandemia de COVID-19.

Durante la vigésimo primer y última conferencia diaria vespertina para aclarar todas las dudas de este regreso a clases a distancia que inician este lunes 24 de agosto por televisión, radio e internet, el titular de la SEP destacó que se trata de una oportunidad para 30 millones de alumnos de educación básica y media superior.

“Al participar en su educación, en su aprendizaje a distancia sientan que toda esta información que se les da que toda esta información que reciben es su punto de partida, es su piso por decirlo de alguna manera, es una base para que a partir de ahí sean más curiosos, más críticos, preguntarse más aprender más. Tengan hambre de conocimiento, tengan el gusto por la superación, tenga fe y fuerza para saber que siempre, y bajo cualquier circunstancia, puebden ser mejores”, sentenció el titular de la SEP.

Para el desarrollo de Aprende en Casa II, el Secretario de Educación Pública destacó cuatro claves: Horario, fijar horarios en los menores como si estuvieran en la escuela; Espacio, destinar un lugar específico e inamovible para el estudio; Acompañamiento, estar al pendiente y acompañar a los menores el mayor tiempo posible durante su jornada escolar y finalmente Comunicación con maestras y maestros, mantener la comunicación con los docentes.

Enfatizó que acompañar a las niñas y a los niños en sus estudios es algo muy importante, y si no saben la materia, no importa, no se trata de sustituir a los maestros, se trata de darles cariño, de darles apoyo, de estar con ellos”, destacó Moctezuma Barragán.

Al entrar en vigor el calendario escolar 2020-2021, Moctezuma Barragán anunció que habrá una comunicación permanente con padres de familia durante la emergencia sanitaria, para cualquier duda o comentario acerca del modelo educativo a distancia.

“Les solicitamos muy atentamente que nos sigan enviando sus dudas y comentarios pues aunque ya no estaremos aquí en los programas de televisión sí vamos a mantener nuestras formas de contacto durante toda la emergencia sanitaria todo el tiempo que estemos en educación a distancia”, exhortó el funcionario de la 4T.

De acuerdo con el Secretario de Educación Pública en los estados de la república también habrá canales de TV locales que transmitirán Aprende en casa II para los 30 millones de estudiantes que retornarán a clases.

Reconoció que por vez primera en la historia del país se iniciará vía distancia un ciclo escolar, porque así lo impuso la emergencia sanitaria que enfrenta México por es SARS CoV-2.

Anunció que esté lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dará inicio al ciclo escolar 2020-2021, con el apoyo de los 31 Gobernadores y la jefa de Gobierno y reiteró que toda la programación desde educación especial hasta bachillerato se repetirá también los fines de semana.

Sobre la postura de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Reconoció que en una democracia que se vive en México hay voces discordantes, pero lo importante dijo, es continuar con la enseñanza a los 30 millones de estudiantes.