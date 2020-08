El video de mi hermano con David León son aportaciones, no corrupción: AMLO

Se decía en las campañas todos son lo mismo, todos son iguales, pero no es así, no somos iguales en este caso del video de mi hermano con David León son aportaciones para fortalecer el movimiento; así lo señaló el presidente López Obrador en su conferencia matutina.

Señaló que hay notorias diferencias con relación a otros asuntos, no solo es el monto del dinero, no es comparar solo una operación ilícita como la que está denunciando el señor Lozoya donde se cobraron 200 millones de dólares por la venta de una planta chatarra.

Detalló que lo de su hermano, Pío López Obrador puede significar 2 millones de pesos, no es solo eso, es el fin del hecho que se está ventilando, dijo que se tiene muy molestos sus adversarios sin duda es extorsión pues el caso de Lozoya es corrupción.

"En el caso de mi hermano, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba. Nosotros hemos venido luchando durante michos años y nos ha financiado el pueblo como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones".

Recordó que en la época de la Revolución Maderista la gente contribuyó a la causa con 700 mil pesos de la época y el acuerdo fue que si ganaba la revolución, se le devolviera a la gente lo aportado para compraran armas, crear manifiestos y pagar abogados para los presos injustamente detenidos.

Agregó que "estos videos son de 2015, año de elecciones en Chiapas y Federales, en las que Morena ganó solo Chicoasén y que los recursos de los que se habla en el video se utilizaron para la gasolina y apoyo de quienes trabajan en la organización del movimiento y como lo afirma, David León él contribuía de esa manera consiguiendo esos fondos de muchos mexicanos.

“Siempre he dicho que debemos acabar con la corrupción y acabar de manera consecuente, esta revelación que presentó Loret de Mola deben de entregarse a la fiscalía de la República, El señor Loret de Mola debe presentar una denuncia o los expresidentes o los representantes el presidente Peña Nieto o Calderón, o Salinas de Gortari o los dirigentes de partidos opositores, para que se inicie la investigación que corresponda".

Recalcó que esto "no tienen nada que ver con la elección presidencial del 2018 para que no haya malas interpretaciones". y pidió que se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente. "Cero corrupción cero impunidad sea quien sea" y en su caso dijo que está dispuesto a declarar y ha pedido a su hermano y a David León no ampararse.