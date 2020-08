Gobierno insistirá que Altos Hornos devuelva dinero a Pemex: AMLO

Si no se devuelve el dinero por el sobre precio pagado por la planta de fertilizantes, no habrá perdón, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al insistir que debe regresarse a la Hacienda Pública los más de 200 millones de dólares que se dio de más en el caso de Agro Nitrogenados.

Después que un juez federal otorgó un amparo definitivo contra la orden de aprehensión contra el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, por vender la planta a Petróleos Mexicanos, caso por el que es procesado el ex director Emilio Lozoya, el Primer Mandatario resaltó que el gobierno no cejará en la demanda hasta que sea reparado el daño.

"No, porque si no se devuelve el no podemos otorgar perdón para decirlo con claridad. ¿Cómo vamos a darnos por atendidos si no se repara el daño?, eso no lo podemos hacer, sería complicidad, tiene que devolver el dinero, esa es la condición… no eso es lo que dicen sus abogados pero todavía la Fiscalía tiene que resolver esto, tiene derecho de impugnar pero no prescribe, imagínense cómo va a prescribir si todavía se tiene la deuda".

Aunque días atrás dijo que sería el nuevo dueño de Altos Hornos de México el que pagaría ese sobre precio, este miércoles desde Zacatecas, aclaro que será la fiscalía la que determine si es así o le corresponde a Ancira el reparar el daño.