Como escandalosas y muy graves calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, las declaraciones del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en la acusación contra tres ex presidentes de México.

En su mañanera desde Zacatecas, mencionó que ya comenzó a leer el documento que se filtró en redes sociales y aunque dijo, sólo leyó alrededor de 20 páginas lo consideró más fuerte que una serie de televisión.

"No la termine de leer porque son 63 páginas, y además me estaba yo desvelando y no quería yo tener pesadillas, por lo que estaba yo leyendo porque sí está escandalosa… es mucho más fuerte, es una denuncia muy grave, desde luego esto no significa que todo lo que ahí se dice, sea cierto, falta que la autoridad en este caso la Fiscalía recabe todas las pruebas".

El Primer Mandatario reiteró que deben cumplirse tres puntos en primer lugar que haya total transparencia en el caso para los ciudadanos, aunque negó haber ordenado que se difundieran videos o documentos legales.

"Yo no ordené que se diera a conocer el primer video, yo dije que de acuerdo a los conocimientos legales debía llevarse a cabo un proceso de transparencia para que le pueblo se enterara sin que se afectara el debido proceso y que era muy importante que la gente supiera cómo se daban las tranzas pero pensemos en lo que es para una gente del pueblo, un ciudadano, pura gente buena porque nuestro pueblo es honesto".

Y opinó que debería hacerse una historieta sobre este caso. En segundo lugar, dijo, López Obrador, es que se devuelva lo robado y para hacer cuentas dijo, está leyendo esta denuncia.

"Que se devuelva lo robado porque entre otras cosas estoy leyendo la denuncia porque estoy haciendo cuentas porque es mucho dinero el que se utilizó para dar mordidas, si se demuestra lo que dice el señor Lozoya… y mucho dinero el desfalco a la Hacienda Pública en particular a Pemex, de Etileno XXI, de comprobarse lo que ahí se está diciendo, con las actas del Consejo de Administración de Pemex se entregó a Odebrecht, gas, etano, hablan del 25, del 30% abajo del precio del mercado un subsidio de miles de millones de pesos".

En tercer lugar, mencionó, de conformidad a la ley, que la gente podría definir en consulta, si se debería juzgar a los ex presidentes. Respecto a los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y de Querétaro, Francisco Domínguez, que son mencionados en la denuncia, López Obrador pidió esperar el avance de la investigación.

"Nadie puede ser juzgado o señalado como culpable, si no se le demuestra que cometió un delito, a penas se está empezando la investigación, van a presentar denuncias los afectados y el Ministerio Público, la Fiscalía tienen que llamar a declarar, es una diligencia que se va a llevar a cabo, ojalá y no se tarde mucho, eso sí que sea justicia pronta y expedita".

Y ante el cuestionamiento si Lozoya Austin puede quedar libre por una violación al debido proceso, al difundirse el documento de la denuncia, aseguró que si se cometió un error, se corregirá.

"No, lo que hay que buscar es que no se viole la ley y si está mal el procedimiento, reponerlo, pero no usar eso para dar protección, yo creo que lo más importante es la fuerza de la opinión pública, hay una voluntad colectiva que exige que haya justicia, ya no se quiere la impunidad en México, cero impunidad, cero corrupción… nosotros no estamos persiguiendo a nadie, lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial que existía, que ya no haya Lozoya´s y García´s Luna´s para que quede más claro".

Recordó que mientras era figura de la oposición denunció asuntos como el sobre precio que se pagaría por la compra de la planta de Agronitrogenados e incluso dijo, hizo movimientos y manifestaciones con apoyo de ex legisladores para evitar que se aprobaran otras privatizaciones que se pretendía como el del agua.

El que nada debe, nada teme respondió el Jefe del Ejecutivo Federal a figuras de Acción Nacional que aseguraron que el Gobierno Federal hace uso indebido de la justicia para dañar a la oposición y es que enfatizó el tribunal que juzga a los seres humanos es el de la conciencia de cada.