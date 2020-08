La presidenta de la subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, de la Cámara de Diputados, Lorena Villavicencio, se pronunció nuevamente por la despenalización del aborto como un tema central para reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad reproductiva.

La legisladora morenista, calificó de arcaicas las visiones que afirman que la función primordial y obligatoria de las mujeres es ser madres. Advirtió que tal postura sólo ha provocado que un gran número de niñas, adolescentes y mujeres que ven truncadas sus vidas por esos estigmas.

Al encabezar el conversatorio virtual sobre el Derecho a Decidir de las Mujeres, señaló la Càmara de Diputados cuenta ya con una iniciativa de modificación de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, para garantizar que las mujeres puedan acudir a los centros de salud e interrumpir el embarazo, si así lo deciden libremente.

“No estamos promoviendo el aborto, no estamos pidiéndole a las mujeres que vayan a abortar, no, lo que estamos promoviendo es la libertad de las mujeres a decidir si quieren ser madres o no. Es una decisión responsable, no podemos pedir a una niña que tome la decisión de ser madre cuando fue violentada, cuando fue abusada sexualmente, es terrible que una mujer tenga que ir a la cárcel por haber tomado una decisión sobre su propio cuerpo”.

Contrario a los grupos conservadores o “antiderechos” como ProVida, que promueven la criminalización del aborto, la diputada Lorena Villavicencio, aseguró que castigar una decisión tan personalísima como suspender el embazaro sólo ha traído la muerte de mujeres o su encarcelamiento injustificado, además de negarles la capacidad de decisión sobre su propio cuerpo.

Por lo que advirtió que pese a esas postular retrógradas, en esta legislatura federal se aprobará la suspensión legal del embarazo.

“Así que ProVidas sigan dando lata hasta donde quieran , pero no nos van a parar y vamos a despenalizara el aborto porque las mujeres somos seres completas, autónomas y con capacidad para decidir sobre nuestras propias vidas. Y así como nosotros respetamos a las mujeres que deciden ser madres, también respetamos a las que decidein no serlo”.

En el encuentro virtual participaron Daniela Tejas Miguez, co-cordinadora del Fondo MARIA en Balance A.C., Erika Yamada Kubo, integrante de Ddeser y Sofía Alessio-Robles, coordinadora nacional de REDefine México.

Las activistas admitieron que la despenalización no va a reducir el aborto, pero sí generaría que se realice en condiciones seguras.