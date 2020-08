PT busca organizar consulta para juzgar a ex presidentes

La bancada del Partido del Trabajo en la Comisión Permanente, amaneció con la propuesta de que la consulta popular para castigar a los ex presidentes sea empatada con la elección intermedia del 6 de junio del 2021.

Gerardo Fernández Noroña vocecoordinador de los petistas en San Lázaro indicó que sea el próximo año cuando se defina si Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sean o no juzgados por actos de corrupción.

Fernández Noroña, afirmó que es un clamor popular que estos 4 ex presidentes sean sometidos a proceso penal.

“Porque además es una demanda popular, por aclamación, de verdad. O sea, tú lo dices en una asamblea y la gente brinca de gusto, diciendo sí, que se vayan a la cárcel, está muy agraviado el pueblo”, agregó.

Fernández Noroña explicó que la intención es reunir un tercio de firmas de diputados y diputadas federales para que esta consulta se lleve a cabo, con el respaldo de las firmas de los ciudadanos.

“Vamos a reunir la firmas de legisladores necesarias para solicitar que en la elección del año entrante, en la elección federal se lleve a cabo la consulta para que los ex presidentes sean sometidos a proceso penal. Pero, también en este momento estamos haciendo una convocatoria al pueblo de México, esas firmas respaldarían el reclamo de los legisladores y legisladoras que firmen esta petición y, dejaríamos en claro que no es una persecución política, que no es un acto de venganza, sino un acto de justicia a secas y que es una demanda popular muy sentida”, dijo Noroña

Benjamín Robles Montoya, también vicecoordinador del PT en San Lázaro, lanzó la siguiente advertencia a los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto:

“Yo les diría a esos ex presidentes de una vez pongan sus barbas a remojar, porque la gente sigue cansada de cómo aprovecharon al cargo para enriquecerse de una manera es-can-da-lo-sa, que es una grosería una falta de respeto ante tanta miseria y tanta marginación”.

Gerardo Fernández Noroña, aseveró que es legítimo que desde el Partido del Trabajo se haga una campaña formal, para pedir el juzgamiento de estos ex servidores públicos.