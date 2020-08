Policía ayuda a hombre con síndrome de Down a regresar a su casa

La secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, por medio de un comunicado dio a conocer la historia de hombre con síndrome de Down que se encontraba extraviado y fue auxiliado por un policía en la alcaldía de Azcapotzalco.

De acuerdo con la información de la SSC, el elemento se encontraba haciendo su recorrido de rutina, cuando se percató que un hombre estaba cruzando las calles, cercanas a la Glorieta de Camarones, con el semáforo en verde.

El oficial no dudo en acercarse a la persona y prestarle su ayuda, fue cuando se percató que presentaba síndrome de Down y que no podía articular bien las palabras.

De inmediato el policía capitalino empezó a preguntar a los vecinos si alguien conocía al hombre.

Policía de la #SSC ayudó a una persona con síndrome de Down a regresar con sus familiares. https://t.co/aw3ZcZzimw pic.twitter.com/ZSIl3GGUzf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 6, 2020

Mientras el policía caminaba con la personas de síndrome de Down por la calle Heliópolis, una mujer reconoció al hombre y pudo ayudar al elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que diera con la dirección del hombre.

Gracias al apoyo de otro policía pudieron dar con la casa, en la puerta del domicilio lo recibó una mujer de 50 años de edad, quien dijo que el hombre extraviado era su hermano que tenía la misma edad.

Finalmente la mujer agradeció a los policías por la atención que le brindaron a su hermano.

Por Estefany Andrade