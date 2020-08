Niega AMLO analizar renuncia del titular de Semarnat

Como normal calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador que en el gabinete de su gobierno haya pensamientos distintos y se den a conocer, pero negó que se esté analizando la renuncia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Víctor Manuel Toledo.

Y es que en un audio que, difundido en redes sociales, el funcionario aseguró que la Cuarta Transformación está llena de contradicciones y de luchas de poder en el interior del gabinete federal nombrando a personajes como la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el de Agricultura Víctor Villalobos y el jefe de oficina de Presidencia Alfonso Romo.

“No, no he podido hablar con él, con Víctor Manuel pero pues esto es yo diría normal en un proceso de cambio… ante la nación yo soy el presidente soy el responsable, no son los secretarios los responsables de decisiones, tiene que ser el presidente entonces buscó siempre armonizar, escuchar a todos, darle la razón al que la tiene y decido en función de lo que conviene más al pueblo

- no le ha presentado la renuncia el secretario entonces?

- No”.

El Primer Mandatario se refirió también al caso de la titular de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) Ana Gabriela Guevara, y dijo que está en manos de la Función Pública, pero pidió no adelantar juicios o linchar políticamente a la funcionaria.

“Si hay delito y la autoridad así lo decide, tiene que castigarse a la persona, no se va a proteger a nadie, si se comprueba y al mismo tiempo no culpar antes de que terminen los juicios es decir no linchar políticamente a nadie y lo digo porque vienen las elecciones y entonces viene lo que se conoce coloquialmente como grilla, como politiquería para decirlo mejor”.

Y es que la funcionaria fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente haber cometido extorsión y pedir sobornos a una empresa para asignarle directamente un contrato de la Conade.