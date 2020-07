Diputadas de Morena, MC y PRD, lamentan fallo de la Corte sobre aborto

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados lamentó el fallo de la Suprema Corte que desecha el amparo en favor del aborto en Veracruz, al considera que tiene implicaciones negativas no solo en dicha entidad sino en el derecho a decidir de las mujeres del resto del país.

No obstante, las diputadas de casi todos los partidos que integran esta comisión, advirtieron que mantendrán la lucha por que se garanticen todos los derechos humanos de las mujeres y adelantaron que 140 legisladoras y legisladores impulsaran una reforma que deje claro los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

La morenista, Lorena Villavicencio, expresó su inconformidad con el fallo judicial, pues no era lo que se esperaba de la Corte.

"No estamos satisfechas las mujeres con esta decisión, esperábamos una decisión histórica que al fin reconociera la igualdad entre hombres y mujeres. No podemos permitir que niñas, adolescentes y mujeres tendrán restringido este derecho y las estemos confinando a una prisión, a una maternidad forzada o a la muerte. Nosotros tenemos la obligación de legislar sin sotanas y que les quede claro a los grupos antiderechos, no vamos a ceder en un principio del Estado mexicano que es la laicidad".

En tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, dijo con tristeza que pese a la resolución adversa de la Corte, la lucha sigue.

"Tenemos que señalar que la lucha sigue, que esto no se queda ahí, que desafortunadamente el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo ha sido un camino muy largo, muy difícil, lleno de presiones, particularmente de grupos conservadores que traen recursos y estrategia legal que generalmente inciden en estos espacios para que no se avance en los derechos de las mujeres. Ojala sigamos con la voluntad de parte de la Corte , de avanzar en algo que es fundamental, el reconocimiento a los derechos humanos, lejos de prejuicios morales y de cálculos políticos, así que la lucha sigue".

Por su parte, la diputada del PRD, Guadalupe Almaguer, sostuvo que la Corte negó de manera arbitraria a las mujeres y a las niñas mexicanas el derecho a decidir, al emitir una resolución que violenta sus derechos humanos, sus derechos reproductivos, los embarazos no deseados en su mayoría resultado de abusos sexuales.

En contraste, las diputadas y diputados del PAN aplaudieron la decisión de la Suprema Corte de la Nación, pues expresaron su beneplácito por esta resolución en defensa de la vida, desde su concepción y hasta la muerte natural. Y dejar la determinación autónoma de los congresos locales para deliberar y tomar sus decisiones en libertad.