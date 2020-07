Cierran pequeños comercios por falta de apoyos durante la pandemia

Durante la pandemia por COVID 19, han cerrado definitivamente en el país 150 mil pequeños negocios, aseguró el director de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPC) Cuahtémoc Rivera.

En videoconferencia el dirigente de los comerciantes en pequeño informó que durante una encuesta realizada con los agremiados, reconocieron que el cierre se dio por varios motivos; no hay apoyos por parte de ninguna autoridad, cayeron las ventas, se encarecieron algunos productos de la canasta básica y sobre todo, el alto costo de la energía eléctrica.

“El 92 por ciento manifestó que el pago de la energía eléctrica es el gran tema en esto es decir, es lo que desequilibra es el pago más elevado y ha habido muchos casos de gente que ha recibido facturas o recibos de la Luz muy caros muy elevados y eso los ha obligado a tener que cerrar su negocio porque no pueden pagar la luz”, lamentó Cuauhtémoc Rivera.

El director de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPC) aseguró que 4 de cada 10 negocios han sufrido algún delito y 8 de cada 10 ante la situación han tenido que vender “fiado” a sus clientes, aunado a que se han perdido medio millón de empleos en los pequeños comercios.

Dijo que ante el manejo ineficiente y confuso de los programas de apoyo gubernamentales un porcentaje de sus agremiados han buscado fuentes alternas de financiamiento para saber qué hacer ante la contingencia.

“Por este manejo ineficiente y confuso 6 de chafa 10 ya no atienden mucho la comunicación gubernamental no cree en la fuente oficial y buscan otras fuentes ya no atienden tanto las conferencias de la noche y buscan otras fuentes, entonces 4 todavía están atendiendo la interlocución oficial con estas contradicciones y seis ya están buscando otras fuentes para saber que hacer ante la contingencia”, dijo Rivera