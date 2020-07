El tema de tipificar como violencia simbólica los concursos de belleza como se propone en una iniciativa ley que se discute en la Cámara de Diputados, generó un fuerte debate entre las propias legisladoras y defensoras de estos certámenes que participaron en un foro virtual en Parlamento Abierto.

Y es que legisladoras del PRD y Morena proponen prohibir el financiamiento público a este tipo de eventos, así como que denigran la dignidad de las mujeres como obligarlas a tener cierta estatura, que no tengan hijos, que no vivan en unión libre, o que sea mujeres de nacimiento etc.

Las legisladoras Incluso dijeron que estos concursos derivan en prostitución y trata de personas.

Otras diputadas se pronunciaron en contra de la posibilidad de eliminar los certámenes de belleza, como la morenista, Geraldine Ponce, quien fue Miss Internacional, quien dijo haber participado en estos concursos y nunca se sintió explotada ni cosificada como se asegura en el proyecto de dictamen sobre violencia simbólica.

“Hay una cerrazón de parte d algunas diputadas que quieren imponer ese pensamiento sobre los concursos de belleza a los demás. Yo no sé de dónde sacan esos datos sobre la trata y explotación de las mujeres por sus cuerpos. Yo he participado en concursos de belleza y en ninguno fue explotada ni me sentí cosificada, al contrario”.

En contraste, la diputada del PRI, Cynthia López, acusó a la diputada Geraldine Ponce de defender los intereses de la industria de los concursos de belleza que obtienen recursos millonarios a costa de exhibir el cuerpo de las mujeres

“Si usted quiere defender los intereses de las empresas que promueven los concursos de belleza, pida licencia y entonces venga como representante de esas organización o como ex modelo o ex Miss, o como quiera, pero usted aquí está como legisladora. Y lo que si no me parece es que usted sea juez y parte”.

No obstante, la investigadora de la UNAM, Aimé Vega, sostuvo que efectivamente los certámenes de belleza denigran la dignidad de las mujeres, además de ser un gran negocio para los hombres que ven a las mujeres como mercancías.

“Los concursos de belleza son el cúmulo de todas las industrias culturales y la vía principal en la que se ejerce la violencia simbólica. El objetivo central de los propietarios de los negocios de los concursos de belleza es claro ganar nuevas audiencias y ganar dinero. Nada más lejano al empoderamiento de mujeres y niñas que ser tratadas como objetos sexuales para el robustecimiento de esta industria”.

En este Parlamento Abierto para enriquecer la propuesta de incorporar la violencia simbólica a la ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, participó también la empresaria Lupita Jones, ex Miss Universo, quien se pronunció en contra de esta iniciativa, al sostener que lo único que buscan es eliminar los concursos de belleza.

“Reconozcamos, que al tipificar los concursos de belleza como violencia simbólica contra la mujer, eliminar el financiamiento público y privado, y sancionar a los que los difundan por cualquier medio de comunicación, se está buscando erradicar los concursos de belleza”.