"Viene Lozoya a hablar de la corrupción": AMLO

Ya viene Lozoya para hablar de la corrupción que existía en el gobierno y en el Congreso que parecen añorar periodistas e intelectuales, fue lo que enfatizó un tanto molesto el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego del desplegado firmado por 30 personalidades, titulado "Contra la Deriva Autoritaria", el Primer Mandatario reiteró lo escrito la noche de este miércoles. es bueno que cayeran las máscaras y la hipocresía de aquellos que se oponen a su gobierno. Reiteró que en el gobierno de Felipe Calderón se tenía un secretario de seguridad señalado ahora por complicidad con el narcotráfico, López Obrador lamentó que se busque el regreso a esa podredumbre y dijo que muestra de la corrupción existente la dará a conocer el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.

"Con todo respeto la pena ajena su argumento de que buscan construir una alianza con miras a las elecciones del 2021, para obtener la mayoría y cito; asegurar que la cámara de diputados recobre su papel, como contrapeso constitucional al poder ejecutivo, fin de la cita. Que acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España, Emilio Lozoya exdirector de Pemex quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba, en el poder legislativo y el contrapeso entre comillas que pretenden recobrar entre comillas, los abajo firmantes".

Por cierto, que indicó que dará la instrucción al procurador Alejandro Gertz Manero, para que vaya informando, las declaraciones que emita Lozoya Austin respecto al caso Odebrecht, además del cómo se logró consenso para aprobar la Reforma Energética y más. Aunque al principio el Jefe del Ejecutivo Federal dijo que ya no se subirá a la arena electoral, después afirmó que podría seguir respondiendo a alusiones personales.

"Yo ya no quiero volver a ocuparme de estos asuntos porque si están en el límite de lo político electoral y no quiero bajarme a la arena política electoral, por respeto a la investidura presidencial, sin embargo, lo tengo que hacer porque soy pues señalado y tengo que utilizar mi derecho de réplica además es bueno el debate democrático… Pues yo creo que sí, sí me involucrar pues voy hacer ser mi derecho de réplica".

Reiteró que es bueno el debate y celebró que la política ya no sea sólo asunto de los políticos y sea cada vez más pública pues enfatizó "a veces nos creemos mucho porque tenemos un grado académico y pensamos que ya somos superiores y no es así porque la gente tiene mucha sabiduría, juicio práctico y mucho sentido común que enfatizó, es el menos común de los sentidos".