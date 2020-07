Se está castigando a responsables de feminicidios: AMLO

Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que en México se está haciendo justicia ante los casos de feminicidios.

Al ser cuestionado por una periodista extranjera sobre recorte al presupuesto de género y el incremento en la violencia contra mujeres en medio de la pandemia del Covid-19, el primer Mandatario negó que haya disminución en los recursos dedicados a la atención de mujeres y aseveró que se protege como nunca a este sector de la población.

"No estamos abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinan a mujeres, no hay disminución de presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres como ahora, en México no se violan derechos humanos, antes el Estado Mexicano era el principal violador de derechos humanos, ya no es el México de antes"

Al señalarle que sólo el cinco por ciento de denuncias de feminicidios han tenido una resolución y señalándole unos casos de muerte de mujeres en el Estado de México, López Obrador insistió, que no se protege a delincuentes.

"Pues es una visión distinta, nosotros pensamos que se avanza, que la gente tiene confianza en el gobierno, y ya no es lo mismo que antes, desde luego son problemas complejos, grandes problemas nacionales pero los estamos enfrentando, ahora manda el pueblo, hay justicia, no son los grupos de intereses creados, no es la mafia, no es el poder económico el que domina en México, hay un cambio sustancial, una transformación en marcha".

Incluso dijo "con mucho orgullo que es el movimiento de transformación más importante hoy día en el mundo".

El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró que hoy en México como nunca, existe un combate permanente a la corrupción e impunidad, y afirmó que lo que está sucediendo es que en nuestro país con el apoyo de organismos financieros internacionales, se impuso una política de sometimiento de empobrecimiento a la mayoría del pueblo, abandonando a los mexicanos con el interés de saquear al pueblo, teniendo con esto una grave crisis de inseguridad y violencia que heredó esta administración y enfrenta con la confianza que se conseguirá la paz y la tranquilidad.