Reitera SEP; retorno a clases sólo con semáforo epidemiológico en verde

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán reiteró que el regreso a clases en todos los niveles educativos será sólo hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde y existan las condiciones sanitarias que garanticen la seguridad de los estudiantes.

“ No vamos a iniciar actividades escolares hasta que estemos en semáforo verde sin semáforo verde no hay actividad escolar y pro actividad escolar me refiero no sólo a clases me refiero también a toda la preparación previa a las clases que es la limpieza en las escuelas, la capacitación, los consejos técnicos escolares, hasta que haya semáforo verde y se le ofrezca plena garantía a todas nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes y obviamente al magisterio a las maestras y los maestros es que vamos a iniciar actividades escolares”, sentenció el titular de la SEP.

Al participar en la conferencia diaria para dar a conocer los avance de los Programas para el Bienestar, Moctezuma Barragán aclaró sin embargo que cualquier escenario fuera del semáforo verde no sería autorizado .

Agregó que si bien el semáforo verde levanta la restricción sanitaria serán cada una de las entidades federativas las que decidan si inician clases en ese momento o o no.

“También estamos en coordinación con las entidades federativas quienes finalmente son los que administran y operan directamente en cada entidad federativa la educación para que ellos una vez que se levante el semáforo verde también decidan si inician clases en ese momento o no, esto es una decisión que no corresponde exclusivamente al gobierno federal, la restricción sí compete a la SEP pero la reapertura puede variar de estado a estado”, aclaró el Secretario de Educación.

Moctezuma Barragán también aclaró que en el caso de las escuelas particulares que tengan afiliación con la SEP o que tengan un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) sí deben de seguir los lineamientos de la Secretaría y no pueden abrir hasta que la SEP con las disposiciones del Consejo de Salubridad General levanten la restricción sanitaria y es una norma que tienen que acatar, subrayó.

Moctezuma Barragán dijo que los recursos para el regreso a clases serán los Estados los responsables de dotar de insumos de limpieza a las escuelas bajo su jurisdicción.

Dijo que al asumir el cargo había 55 mil escuelas sin agua potable y a la fecha casi se han reducido a la mitad, y con el programa La Escuela es Nuestra les han pedido a los comités de participación que le den prioridad a esto.

Para el regreso a clases se elabora una guía para lavarse lavarse las manos y aprovechar el agua de lluvia pero afortunadamente se está abatiendo este problema y reiteró que la SEP tiene responsabilidad de dotar de insumos a las escuelas de la CDMX y en los estados el gobierno estatal.

En ese mismo contexto dijo que para que los estudiantes puedan lavarse las manos en el eventual regreso a clases con el trabajo de la comunidad llevando agua en recipientes, buscando hacer tinacos y llenarlos, cosechando el agua de techumbres para que ser pueda lograr esto aunque dijo, se ha podido reducir significativamente este problema para ofrecerle esa posibilidad a todas las escuelas.

