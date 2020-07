Posponen apertura de centros comerciales en la CDMX

La próxima semana se mantendrá el semáforo epidemiológico naranja en la Ciudad de México y se implementarán nuevas medidas en el centro de la capital para evitar un desbordamiento de contagios, fue lo que informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al reconocer incumplimientos por parte de algunos comercios.

Durante videoconferencia mencionó que una de las decisiones tomadas es el aplazamiento de dos días de la apertura de Centros Comerciales y Tiendas Departamentales.

#EnVivo ▶️ #Videoconferencia de prensa. Seguimos en #SemáforoNaranja, que está más cerca del rojo que del verde. La única forma de protegernos es siguiendo las reglas. Cubrebocas, sana distancia e higiene de manos. #ProtégeteYProtegeALosDemás https://t.co/c9RX7V0EUy — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 3, 2020

Al reconocer que en las revisiones no, nos ha ido bien, también dijo será necesario que este fin de semana permanezca cerrado los comercios del Centro Histórico.

Reconoció que puede darse un repunte de los contagios. Y es que la secretaria de gobierno de la Ciudad, Rosa Icela Rodríguez comentó que se tuvo una conversación con 27 mil representantes de los establecimientos comerciales del Centro Histórico donde sólo se cumplían en mayoría con medidas como uso de cubrebocas dejándose de lado otras medidas sanitarias.

Dijo que en esta primera semana de semáforo naranja, se cumplió en el uso de cubrebocas en un 95%, uso de caretas 50%, toma de temperatura 55%, tapete sanitizante o jerga húmeda en 60%, gel sanitizante 75%, filas de acceso y dosificación 40%, flujos internos 60%, respeto del día de cierre 90% y sana distancia en 70%.

Respecto al incumplimiento de negocios detalló que el 25% de establecimientos en Pino Suárez abrió en el tiempo que no le correspondía, lo mismo establecimientos de la calle de Regina, Uguay y Mesones donde además no hubo uso de caretas en empleados, en otras calles farmacias, tiendas y de artículos deportivos no hubo acceso dosificado, en Bolívar el 42% de locales no señalizó el acceso y salida para garantizar la sana distancia.