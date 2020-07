Este miércoles se registró un nuevo contagio de Covid-19 en la Cámara de Diputados, con lo que suman ya 7 los legisladores que han salido “positivos” tras hacerse la prueba para detectar el coronavirus.

Se trata del diputado del PAN, Jorge Luis Preciado quien, por cierto, asistió este martes al periodo extraordinario de sesiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

En un videomensaje que difundió en redes sociales, el panista informó que de inmediato se pondrá en aislamiento y dijo confiar en que no contagió nadie pues estuvo este fin de semana en su casa de Manzanillo, Colima, y no fue a repartir alimentos para apoyar a la gente de su distrito que lo necesita por al confinamiento obligatorio por la pandemia.

“El día de hoy me entregaron los resultados que me hice ayer en la Cámara de Diputados y di positivo al Covid, por lo tanto me voy a tener que encerrar 15 días. El Covid tarda cuatro días en hacerse presente, por lo tanto desde el viernes que no tuve contacto con nadie, desde el sábado, cuando ya no tuve contacto con nadie en las colonias, se pudo haber infectado en virtud de que el resultado apenas es reciente. Entonces, sábado, domingo, lunes y martes no estuve más que con mi familia y ellos se harán el examen respectivo, así que el resto de nuestros amigos pueden estar tranquilos”.

Por su parte, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados informó que cada uno de sus legisladores estuvo encerrado en sus oficinas durante la sesión de este martes y solo salían cuando acudían a votar al salón de plenos, incluso, no acudió a laborar el personal del grupo parlamentario.

Cabe recordar que el primero caso de contagio en San Lázaro fue el 25 de marzo cuando el diputado de Movimiento Ciudadano por Baja California, Jorge Alcibiades García resultó positivo y le siguió su compañera de partido, Libier González Anaya, quien días después también dio positivo.

Después a finales de marzo, la diputada María de Jesús Rosete, del grupo parlamentario del PES, quien también resultó víctima del Covid-19. Posteriormente siguieron el legislador de Morena José Luis Elorza y la panistas Cecilia Patrón Laviada y Adriana Dávila.

Esto sin contar con los más de 30 contagios de trabajadores de limpieza y empleados de distintas áreas de la Cámara de Diputados, de los cuales hasta el momento han muerto 5 de ellos.