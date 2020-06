El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, finalmente reconoció que la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, si tiene facultades para interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra del acuerdo presidencial para ampliar hasta el 2024, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Tras las críticas y la exigencia de que Laura Rojas retirara la controversia, el legislador morenista, ya en un tono más mesurado, aseguró que no se oponen a que el Alto Tribunal decida sobre la controversia y de esta forma se dé una mayor certeza a las Fuerzas Armadas sobre su actuación en la materia.

"No podemos discutir la facultad que ella tiene de presentar esa controversia. Nosotros no nos oponemos a que la Corte decida, la diferencia que tenemos con ella está en que nosotros no pensamos que el Presidente haya hecho fraude a la Constitución. Tal vez hay un vacío por una insuficiencia en la legislación que nosotros aprobamos por unanimidad".

Reconoció que la legislación no quedó muy clara cuando se especificó cómo debe ser la acción de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.

Por ello, dijo que finalmente esta controversia la tendrá que resolverse en la Corte o en el Congreso de la Uniòn.

"Finalmente o lo tendrá que resolver la Corte o el Poder Legislativo y en ese sentido, finalmente tendremos como resultado una mayor certeza para el Ejecutivo y para las Fuerzas Armadas sobre su actuación en materia de seguridad pública. Creo que eso es lo que nos debe importar al final del día, que tengamos un marco jurídico más sólido, en este tema tan importante para el país como es la seguridad pública".

Por otro lado, fue cuestionado sobre la intervención del senador de Morena, Ricardo Monreal, para destrabar las negociaciones que impedían la realización del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, Mario Delgado solo señaló que

"Los asuntos de la Cámara, se resuelven en la Cámara".