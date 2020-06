Ante la entrada en vigor este miércoles 1o. de julio del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el reto más importante para México será cumplir las reglas del tratado, aprovechar las oportunidades que nos da y potenciar ese comercio que ya existía consideró el presidente de la International Chamber of Commerce México (ICC México) Claus von Wobeser.

“Uno de los principales retos será el cumplimiento del Estado de Derecho porque asì como Estados Unidos ya no podrá imponer aranceles de forma unilateral México también debe cumplir los acuerdos si se afecta alguna industria habrá disputas y hay medios para resolverlas también los empresarios tendrán que cumplir las reglas”, advirtió el presidente de la ICC-México.

Durante el webinar para dar a conocer la postura de esta organización su presidente Claus von Wobeser, dijo que la firma y entrada en vigor del T-MEC “empuja” una serie de modificaciones a la legislación que son necesarias para poner la corriente a México las cuales se discutirán a partir de hoy en el periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República y urgió a la Cámara de Diputados a hace lo propio para que el país pueda cumplir sus compromisos a partir de la entrada en vigor de este nuevo tratado.

Por su parte y ante el optimismo del Presidente López Obrador de que la puesta en marcha de este nuevo tratado “va significar más inversiones, más empleos, más bienestar para México y nos va a apoyar mucho en la recuperación pronta de la economía”, el vicepresidente de la Comisión de Comercio de la International Chamber of Commerce México David Hurtado recordó las palabras que expresó ante los integrantes de la CONCAMIN el embajador de Estados Unidos en México Christopher Landau.

“Con T-MEC o sin T-MEC lo importante es fomentar la inversión y ya lo dijo el propio embajador de los Estados Unidos mientras no haya respeto a las reglas no se cambien las reglas de un día para otro a voluntad o con una consulta ilegal, va a venir inversión, va a haber crecimiento nacional y extranjera y eso es lo que detonaría un crecimiento aunado a las ventajas que tiene hoy la economía digital pero per se, por si solo el tratado no provoca ningún crecimiento si no hay medidas claras si no hay respeto al Estado de Derecho manifestó el integrante del ICC.

El vicepresidente de la Comisión de Comercio de la International Chamber of Commerce México recordó que el TLCAN provocó un crecimiento anual del PIB del 1 por ciento y el T-MEC podría hacerlo pero no depende en automático de un tratado sino de su correcta implementación y se propicie el desarrollo de todas las empresas del país pues el TLCAN dejó atrás a las Pymes y provocó más el crecimiento de las grandes multinacionales y al menos en teoría el T-MEC tiene como propósito que crezca parejo el país lo que va a depender de las decisiones políticas y económicas que se tomen, puntualizó.

En ese sentido Claus von Wobeser presidente de la ICC-Mèxico lamentó que en el marco de esta pandemia en México a diferencia de otros países, no se haya dado apoyos fiscales a las Pymes que irán a la quiebra y es preocupante por los empleos que se han perdido pero manifestó su esperanza en que el gobierno reconsidere porque este tipo de empresas son las más afectadas por la actual coyuntura.

Claus von Wobeser dijo que el T-MEC es una oportunidad para que los empresarios se pongan en regla en el tema laboral y cumplan con sus obligaciones legales, sobre todo las exportadoras pues de lo contrario habrá controversias.

En su oportunidad el presidente de la Comisión de Anticorrupción de la ICC Diego Sierra, consideró que México ha ido avanzando con pasos muy importantes en este tema que ya están incluidos en el Capítulo 27 del T-MEC tales como responsabilidad jurídica de las personas morales, la tipificación de delitos específicos para corrupción y sanciones severas para este tipo de delitos etcétera, sin embargo reconoció que todavía quedan muchos puntos por “afinar”.