tu.money: la nueva plataforma de finanzas para dummies

La pandemia mundial COVID-19 traerá consigo una recesión mundial y América Latina no será la excepción. Por eso, y con la idea de generar un apoyo a la economía de los mexicanos y los latinoamericanos en estos momentos en que el buen manejo del presupuesto es indispensable, nació un proyecto entretenido y único para fomentar una relación sana con las finanzas personales.

El estudio Millennials & Financial Literacy, The Struggle with Personal Finance, publicado por Price Waterhouse Coopers (PWC), afirma que sólo 24% de los millennials demostró tener conocimientos básicos en materia financiera; de ahí la importancia de contar con una plataforma que tenga un lenguaje incluyente y entendible para todas las personas que no tienen experiencia en el tema.

Con eso en mente y con el objetivo de crear contenido de valor que haga sentido con el estilo de vida actual y ofrecer los mejores contenidos que den claridad a las nuevas generaciones, Fashion Media Group, una agencia con más de doce años de experiencia enfocada en Relaciones Públicas y cuyo fuerte es el correcto manejo de contenido, creo Tu.money, un espacio con el objetivo de ayudar a que los lectores se sientan más cómodos con temas financieros, sin la necesidad de ser expertos (pero guiados por varios) y con un enfoque joven, simple y divertido.

Tu.money busca simplificar el mundo de las finanzas y se ofrece como la opción para guiar al segmento de los millennials y centenials con herramientas fáciles de digerir tal como infografías, videos de expertos explicados de forma sencilla, opiniones de otros usuarios o textos “para dummies”.

Para más información visita la página www.tu.money y o sigue la conversación en nuestras redes: Instagran tu.money, Twitter @tumoneymx, Facebook tu.money y en YouTube como TuMoney.

