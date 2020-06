Dolores Padierna pide retirar controversia vs decreto sobre Fuerzas Armadas

La legisladora federal de Morena, Dolores Padierna, exhortó a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, a retirar la controversia constitucional que este fin de semana presento la panista ante la Suprema Corte, y que busca echar atrás el decreto presidencial para utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante todo su sexenio

La morenista aseguró que dicha controversia no tiene validez por no haber sido presentada acorde con los procedimientos legales y por sustentar sus argumentos en posiciones políticas y no constitucionales.

De hecho consideró que se trata de una jugada claramente partidista, de dudosa legalidad y además contraria a la reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional, misma que fue aprobada por consenso, por una amplia mayoría en el Congreso federal y en los 32 Congresos locales.

Dolores Padierna apuntó todas sus baterías contra la controversia constitucional, sostuvo que se trata de una maniobra que no cuenta con el respaldo de todos los diputados, y evidencia a una oposición minoritaria que en el colmo del cinismo, quiere culpar al actual gobierno de todo, incluso de querer solucionar los problemas que ellos mismos heredaron.

“Se trata de una maniobra cargada de politiquería, fundada en aseveraciones falsas y contraria a la institucionalidad que debería ser el sello de la Presidencia de un órgano legislativo. El gravísimo problema de la inseguridad que padecemos es en gran medida, consecuencia de las erráticas políticas de sexenios anteriores. Poner piedras en el camino a una estrategia que busca una solución de fondo, que busca la paz y la seguridad, retrata a una oposición sin banderas que en el colmo del cinismo, quiere culpar al actual gobierno de todo, incluso de querer solucionar los problemas que ellos nos heredaron”.

Insistió que la interposición de esa Controversia ante la SCJN en “defensa de los intereses” de la Cámara de Diputados, es una acción claramente ilegal, pues la posición personal de la presidenta no representa ni los intereses de la Cámara ni siquiera de la mayoría.

Dolores Padierna recordó que el PAN gobernó durante dos sexenios, un periodo en el que se desató la violencia criminal y se mantuvieron intactos los pilares del viejo régimen. Y que para enfrentar esa “herencia maldita”, el gobierno de la Cuarta Transformación optó por una estrategia integral de pacificación que tiene en la Guardia Nacional una de sus piezas centrales.