Confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador las tres renuncias anunciadas la noche de este jueves y aunque dijo desconocer la de la titular de Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Mónica Maccise, indicó que la acepta pues señaló es honesto que no esté alguien que no tiene afinidad con el proyecto de la transformación.

“No, pero este, no estoy enterado, pero yo creo que cada quien es libre siempre he dicho de decidir y lo más honesto es este no está ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando, eso es lo más honesto”.

Durante la mañanera desde Morelos, anunció que propondrá que al frente quede una mujer indígena al ser este sector, el más discriminado del país y adelantó que de ser competencia del Ejecutivo buscará que Conapred no desaparezca pero se incorpore a la Secretaría de Gobernación.

“Sí, aunque veríamos también la forma de que se integré si se puede sí se creó lo quiero ver con la secretaria de Gobernación y se creó por acuerdo o por decreto presidencial y si no es por ley si depende del titular del ejecutivo a mí me gustaría que se integrará a la Secretaría de Gobernación y que formara parte de la oficina de defensa de la secretaría de gobernación y que se redujera el aparato burocrático”.

Al dar el sí a la renuncia de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas, Mara Gómez, negó que haya sido por falta de presupuesto y enfatizó que era algo que incluso solicitaban los familiares de víctimas.

“Ya también renunció, hoy también pero no, no, no, no es cierto eso está demostrado que no es cierto y las mismas personas que son familiares de víctimas están exigiendo su renuncia y decirles que nosotros no le vamos a fallar al pueblo no vamos a pelear así que este queremos gente comprometida con la transformación gente honesta ya no hay cabida para simuladores”.

Sobre el retiro de Cristina Laurell de la subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, reconoció que se dio por diferencias con el secretario, Jorge Alcocer y sin dar más detalles aclaró que él decidió apoyar a dicho funcionario así como al subsecretario Hugo López Gatell.

“Si por eso renunció, este porque tenía diferencias y a pesar de ser una mujer destacadísima yo le di la confianza o le di mayor confianza al secretario Alcocer que es una gente honesta y es una gente Integra a él y al subsecretario Hugo López-Gatell así como esos van a ver otros cambios”.

Esto ocurrió después que Laurell hizo públicas las diferencias con el Secretario de Salud Jorge Alcocer, por la desaparición de esa área, lo que consideró como un “golpe” al sistema de Salud.