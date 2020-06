México promoverá tres asuntos básicos en el Consejo General de la ONU: AMLO

Cumplir principios de libertad, promover la cooperación para el desarrollo sustentable cuidando el medio ambiente y evitar el uso de la fuerza entre las naciones serán los asuntos que México promoverá como integrante del Consejo General de las Naciones Unidas, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador al celebrar que este miércoles nuestro país se ganó un asiento en dicho organismo internacional.

En su mañanera desde Hidalgo, enfatizó que México mantendrá una actitud sustentada en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica, protección de derechos humanos y lucha por la paz internacional como lo establece el artículo 89 de la constitución.

“Propongo tres asuntos básicos que promoverá México en el Consejo de Seguridad de la ONU: Primero. Cumplir con los cuatro derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales proclamados por el presidente Franklin Delano Roosevelt. El derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de culto, el derecho a vivir libres de miedos y temores y el derecho a vivir libres de miseria. Segundo. Promover la cooperación para el desarrollo sustentable, subrayo sustentable de que naciones ricas y organismos financieros internacionales apoyen a pueblos grandes para combatir el hambre”.

En tercer lugar, enfatizó, se va a procurar que en ningún conflicto se utilice la fuerza y que se imponga el poder hegemónico de las potencias. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard destacó que México logró 186 votos, con cinco abstenciones y ninguno en contra con lo que por quinta vez se estará en el Consejo combatiendo la desigualdad y fomentar la perspectiva de género.

“México obtuvo el mayor número de votos. Esto desde luego es un gran honor para México. El formar parte del Consejo de Seguridad le permite a México proyectar a nivel global en el máximo órgano de gobierno común en el mundo sus prioridades, que son esencialmente la solución pacífica de las controversias, el respeto al derecho internacional que establece nuestra constitución y las causas que el señor presidente de la República ha venido insistiendo que tiene que ver con la perspectiva de género y que tiene que ver con la desigualdad social, con la pobreza que ahora se agudiza después del COVID-19”.

El representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, mencionó que el éxito de México en el Consejo, se dio con una campaña austera con apoyo de una representación de lo que se realiza en la Guelaquetza de Oaxaca y un concierto de la Filarmónica de la UNAM con temas el Huapango de Moncayo.

“Se logró hacer una candidatura austera, con el presupuesto regular que tenía la embajada de México en Nueva York y a través fundamentalmente de planteamientos, de cabildeo, sí, de mucho intercambio con los países, de mostrar lo que ofrecíamos. Hubo dos eventos, no hubo recepciones, no hubo viajes, invitaciones a embajadores ni regalos de ninguna especie, que se hacía en el pasado y algunos países lo siguen haciendo. No, nosotros hicimos un par de eventos culturales”.

Con esto dijo, México logrará consensos y se buscará revisar entre otras cosas, los métodos de trabajo para evitar que los temas se paralicen en el consejo, y es que explicó que México se ha opuesto al derecho a veto y se retomó la iniciativa Franco-Mexicana para tratar de acotar ese derecho a veto cuando haya asuntos como crímenes de lesa humanidad, derechos humanos.