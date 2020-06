Connotados cineastas, productores, actores y funcionarios ligados a la industria cinematográfica, ratificaron su rechazo a desparecer el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), tal como lo manifestaron con firmeza desde el pasado 21 de mayo cuando se anunció la posible desaparición de este fondo y otros 43 fideicomisos públicos de acuerdo con una propuesta de la diputada Dolores Padierna.

Al participar en un ejercicio de Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados, la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), María Novaro, se pronunció a favor no solo de mantenerlo sino de fortalecerlo, pues los fondos públicos han permitido producir más de la mitad de películas del cine mexicano, por lo que lejos de desaparecer los recursos, deben incrementarse.

“Hay una cifra de record de producción cinematográfica de 216 películas producidas el 2019, es una cifra record nunca se había producido tanto cine en nuestro país, ni siquiera en la época de oro, la mitad de las películas producidas fueron gracias a apoyos públicos del Foprocine, el Fidecine y el Eficine, de ahí la importancia de mantener un fideicomiso fortalecido que es el Fidecine , que está en la ley de cine”.

Y quien habló de cifras contundentes que justifican la permanencia del Fidecine, fue la presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Mónica Lozano.

“En el 2018 la industria cinematográfica generó 90 mil 496 puesto de trabajo, en total las películas que han sido apoyadas por los fondos que han sido estrenadas en salas comerciales han generado al menos 4 mil 124 millones de pesos en taquilla y fueron vistas por más de 108 millones de espectadores en salas de cine. Además, solo en 2019 el cine mexicano obtuvo 323 premios y reconocimientos internacionales”.

Y quien no se quedó atrás en el apoyo al Fidecine fue el prestigiado cineasta Guillermo del Toro, quien alertó que eliminar ese fideicomiso sería como acabar con la identidad cultural del país.

“Quitar este apoyo nos haría no competitivos, tenemos que proteger al cine mexicano y no podemos permitir la remoción del Fide cine, porque lo que sucede para nosotros es que no quedemos en el vacío, pues quedaríamos complemente a merced de la cultura transnacional”.

Y finalmente, el actor y también productor Gael García Bernal, dijo que el Fidecine debe seguir apoyando a las nuevas generaciones de creadores mexicano y no solo debe mantenerse sino fortalecerse con mayores apoyos y gestión gubernamental.

“¿Y porque debe existir y duplicarse, incluso? Porque queremos que el apoyo principal de estos fondos es para los nuevos realizadores de todas las partes de México , para la gente menos favorecida, no necesariamente para los que crecimos en la Ciudad de México, para que de esta forma puedan surgir voces muchísimas más interesantes y nuevos creadores”.

Por su parte, los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos se pronunciaron también no solo por mantener sino por fortalecer los apoyos a la industria fílmica nacional.