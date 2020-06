El préstamo del Banco Mundial es una operación de rutina: AMLO

Ante la caída de la economía mundial, el presidente López Obrador dijo esperar que la nuestra no caiga mucho en el segundo trimestre del año, que es el más difícil, pues en el primer trimestre la economía cayó 1.2 por ciento cuando se esperaba por parte de los analistas que fuera el doble , “vamos a salir bien” confió.

Señaló que tiene fe en el futuro, aunque admitió que la caída de la economía “nos afectará” porque se depreciará la moneda; y una parte considerable de la deuda está en dólares y si se deprecia el peso, la deuda aumenta , aun sin contraer más créditos.

Y a propósito de la deuda el presidente López Obrador aseguró que el préstamo de mil millones de dólares a México, no aumentará la deuda.

Explicó que el crédito fue solicitado desde el año pasado y se trata pues de una operación de rutina.

“Lo del cerdito, es una operación de rutina, es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos en año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB”.

Respecto al regreso de las actividades económicas de tres nuevas industrais consideradas esenciales, la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde, explicó que entre las empresas que reanudaron labores en la nueva normalidad, 1.8 por ciento lo hizo sin cumplir con las medidas sanitarias requeridas, 42 por ciento si cumplieron, el 34 por ciento no han iniciado, y el 16 por ciento se encontraban cerradas a la hora de la inspección.

Le preguntaron sobre la posibilidad de que el Poder Legislativo regule el trabajo a distancia, el “Home Office”, al funcionaria respondió que efectivamente el Congreso discute este tema, y no estaría mal que se legisle sobre una actividad que se ha vuelto normal en algunas áreas de trabajo que no requieren de reuniones presenciales-

“Conocemos que existe una propuesta en la Càmara de Diputados que se está analizando, que se pueden hacer muchos trabajos a distancia, no todos por supuesto, hay algunos que necesariamente son presenciales y también recordar que no en todo el territorio nacional hay conectividad, por eso está el proyecto de internet para todos. Creo que lo debe determinar cada una de las empresas, lo cierto es que la pandemia nos abre estas posibilidades”.

Sobre el retorno a las actividades de algunas productivas que una empresa de Tijuana dijo dedicarse a la minería pero en realidad fabricaba a productos para fiestas, por lo que fue denunciada

Finalmente, la titular del Trabajo, advirtió que seguirán las inspecciones, pues hay 80 empresas con alta incidencia de incapacidades de sus trabajadores por presuntos contagios por lo que se visitarán para revisar esa situación.