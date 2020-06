Se liberarán a todos los detenidos tras protestas en Jalisco: Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que se liberarán a todas las personas detenidas durante las manifestaciones del jueves y viernes, por la muerte de Giovanni López

A través de un video en redes sociales, el mandatario estatal ofreció una disculpa a los ciudadanos que fueron agredidos por la policía y habló de los hechos ocurridos en los últimos días en la entidad.

“Me dirijo hoy al pueblo de Jalisco por varias razones, pero una muy en específico, la más importante, para ofrecer una disculpa a nombre del Gobierno del Estado y a título personal, por supuesto, como siempre lo he hecho de frente, por los hechos acontecidos el día de ayer afuera de la Fiscalía del Estado, donde jóvenes fueron agredidos por policías ministeriales al estar expresando de manera libre sus ideas, Fue un hecho que me avergüenza, me apena, me duele muchísimo, como jalisciense y como gobernador”, señaló.

Alfaro destacó que se retirarán todos los cargos a las personas capturadas en las protestas

“Consciente de dónde estamos parados, he tomado la decisión en este momento de retirar los cargos contra los muchachos que fueron detenidos el día jueves. He decidido retirar los cargos para que puedan quedar en libertad de inmediato los jóvenes que fueron detenidos el día jueves”, continuó.

El gobernador jalisciense señaló que la instrucción girada a los policías fue la de mantener una actitud pacífica y garantizó que no habrá ningún joven desaparecido tras las detenciones.

“El día de ayer hubo manifestaciones afuera de casa Jalisco, afuera de Palacio de Gobierno, hubo manifestaciones también en la estación del tren eléctrico en Andrés de Urdaneta, en el cruce de Juárez y Federalismo y la instrucción fue la misma de siempre. Mi instrucción fue no usar la violencia, mantener una actitud de contención, una actitud pacífica por parte de las policías y por supuesto que esta instrucción fue desobedecida y desacatada por el grupo de la policía ministerial que atacó a estos jóvenes”, concluyó.