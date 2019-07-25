Niño sube a cinta transportadora de equipaje y su aventura termina mal( Especial )

Un niño de 2 años hizo pasar momentos de angustia a su mamá y al personal de un aeropuerto cuando en un instante trepó a la banda transportadora de equipaje emprendiendo un viaje incierto.

La curiosidad venció a Lorenzo y subió a la cinta, la cual lo arrastró como si fuera una maleta más. Su tamaño le permitió entrar al circuito en instantes, justo cuando su mamá se había dado cuenta.

El personal del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en Atlanta, fue alertado por la señora. En el video captado por las cámaras de seguridad se aprecia la angustia de la señora luego de que revisaron tras una de las cortinas de goma y no había rastro de Lorenzo.

"Simplemente me quedé blanca. Quise saltar dentro e intentar alcanzarlo pero ellos no me lo permitieron”, dijo la mamá a WSB-TV.

Ouch; se sube a cinta de equipaje pensando que la llevaría al avión

Sobre esos momentos de crisis, ella también comentó: “me estaba volviendo loca y pensaba: espero que esté bien, espero que esté disfrutando el viaje”.

La cinta continuó su curso. Lorenzo fue arrastrado en una amarga aventura de casi 6 minutos hasta que el personal logró rescatarlo.

En uno de los puntos del circuito, con empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), nadie podía creer que de pronto apareciera un niño llorando con una mano fracturada entre el equipaje.

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Las imágenes de las cámaras captaron cómo el niño intentó gatear en sentido contrario para retornar, o tal vez seguía jugando, pero la banda y el equipaje lo siguieron succionando. Se cree que así se lastimó la mano.

Cuando los trabajadores de TSA vieron al pequeño se apresuraron a detener el sistema y recuperarlo. Por fortuna, Lorenzo sólo tuvo que visitar el hospital para tratar su lesión y recuperarse de la fuerte experiencia.