Rafa Márquez niega cualquier relación con el narcotráfico

México

Por Zaira de la Rosa

Esta noche, el futbolista Rafael Márquez ofreció una conferencia de prensa donde negó tener nexos con el narcotráfico y con las notas publicadas en los medios de comunicación.

"Niego categóricamente cualquier relación con dicha organización y con las notas periodisticas publicadas. Aclaro que nunca he participado en ninguna organización criminal y en los hechos referidos en los medios de comunicación. Comprendo la situación en la que me encuentro y me evocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados", dijo.

Márquez reiteró su compromiso de apoyar a las diferentes autoridades sobre esta situación y pidió respeto para él y su familia, por el momento difícil por el que están pasando.

“Así como he encarado mi carrera como profesional, hoy en día es mi partido más difícil e intentaré esclarecer todo esto en cuanto se pueda y ser el Rafa Márquez que todos conocen”, declaró el futbolista.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que esta tarde el jugador del Atlas se presentó de manera voluntaria a rendir su declaración ante autoridades ministeriales, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Este miércoles, el futbolista fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de fungir como prestanombres del narcotraficante mexicano, Raúl Flores Hernández.

La dependencia señaló que la investigación de este caso está en proceso y que seguirán en estrecha colaboración con las autoridades de Estados Unidos de América.