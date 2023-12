Caitlyn Jenner inspira con su discurso

México.- Caitlyn Jenner hizo su primera aparición pública en la entega de los premios ESPY, de la cadena ESPN, cuando recibió el premio Premio Arthur Ashe al Valor.

Le hicieron un homenaje que abarcó desde su etapa como atleta olímpico, hasta el tema sobre si identidad de género. Al culminar la presentación, el público ovacionó de pie a Jenner, quien subió al escenario a aceptar el premio de manos de la estrella de fútbol, Abby Wambach.

Durante su discurso de aceptación habló de su proceso, y reafirmó la intención de utilizar su estatus como celebridad para promover la aceptación a la comunidad transgénero, así como educar sobre el tema.

"Si quieren llamarme con apodos, hacer bromas, dudar de mis intenciones, ¡adelante! La realidad es que, yo puedo aguantarlo. Pero para miles de jóvenes ahí afuera que están descubriendo quién son realmente, ellos no tienen porque aguantarlo.

Así que para aquellos que se preguntan de qué se trata todo esto; si es por valor, controversia o por publicidad, les diré: es sobre lo que pasa de aquí en adelante.

No es sobre una persona, es sobre miles de personas; no es sobre mí, es sobre todos ,aceptándonos. Somos diferentes y no es malo, es bueno" , declaró

Mira el discurso completo