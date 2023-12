Piden organizaciones del exilio cubano cambios tras renuncia de Fidel

Miami, Estados Unidos, febrero 19, 2008. - Las organizaciones del exilio cubano en Miami recibieron este martes la noticia de la renuncia de Fidel Castro al gobierno en Cuba con un sabor agridulce: han visto cumplirse un antiguo anhelo, pero que no trae cambios reales en el futuro inmediato en la isla, según sus dirigentes.

La Fundación Nacional Cubano-estadounidense es una de las más antiguas y con mayores vínculos institucionales con el gobierno de Estados Unidos.

El presidente de esa organización, Francisco "Pepe" Hernández, dijo que la renuncia de Fidel Castro "es una oportunidad histórica para que los sucesores en el régimen demuestren si tienen intenciones de modificar la situación". "Han dicho durante 18 meses que son más pragmáticos, y admitieron que hacen falta cambios en Cuba.

Ahora, sin la sombra de Fidel, deben mostrar que quieren hacer esos cambios", dijo. Para Hernández, "se abre un camino para que los sucesores de Fidel Castro respondan a los reclamos del pueblo cubano.

Si no hay nada nuevo, esperamos que crezcan las manifestaciones opositoras en la isla", opinó. Por su parte, Janisset Rivero, del Directorio Democrático Cubano, consideró que con el anuncio de la renuncia de Fidel Castro "se concreta el punto final de la estrategia del régimen cubano para la transmisión del mando".

"Hace casi dos años que se está preparando este paso. No es una noticia que nos sorprenda porque se veía el avance del proceso para la coronación de Raúl Castro en el gobierno", dijo Rivero. "No debemos olvidar que tanto Fidel como Raúl han sido dictadores por 49 años. La oposición cubana en la isla sólo ve un cambio de cara, pero no mucho más", opinó.

"Habrá un cambio cuando se liberen a los presos políticos, cuando no los obliguen a desterrarse si salen de las cárceles como pasó con los cuatro que salieron días atrás a España", agregó.

"Tenemos un sabor agridulce porque queríamos ver a Fidel Castro fuera del gobierno, pero la realidad es que hay un continuismo", dijo Ninoska Pérez-Castellón, del Consejo por la Libertad de Cuba, uno de los grupos de exiliados más duros.

"El domingo el Consejo de Ministros que designará autoridades será el mismo que ha ayudado a mantener a la dictadura por casi 50 años", agregó.

"Habrá un cambio en Cuba cuando haya elecciones libres, cuando haya libre expresión y libertades políticas. Cosa que no podemos esperar que suceda con este gobierno", dijo Pérez-Castellón.

Un gran número de variopintas entidades políticas de oposición al régimen de Fidel Castro se crearon en casi cinco décadas de exilio de cubanos en Miami.

Muchas organizaciones del exilio cubano asumieron una actitud de mayor moderación luego de quedar bajo un fuerte cuestionamiento por su papel en el caso del balserito Elián González.

El niño, al igual que miles de cubanos, fue recibido por familiares en Miami luego que abandonó la isla en una frágil embarcación que naufragó el 22 de noviembre de 1999 a pocos kilómetros de la costa de Florida, con 14 personas a bordo.

Su madre murió en la odisea, pero su padre estaba en Cuba y reclamaba que volviera. El niño regresó a Cuba desde Miami en junio de 2000 con un fuerte oposición del exilio más radical, que lo mantenía custodiado en casa de sus familiares y que obligó a las autoridades estadounidenses a llevárselo en una operación tipo comando.