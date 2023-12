Beckham sueña con fundar escuelas de fútbol

Madrid, España.-El inglés David Beckham no tiene prisa por cambiar su ropa de deportista por un traje a la moda cuando se retire, pues sueña con fundar escuelas de fútbol para que jóvenes promesas tengan una oportunidad similar a la que tuvo él cuando era niño con Bobby Charlton.

El capitán de la selección inglesa no quiere cortar sus lazos con este deporte para forjarse una carrera en el mundo de la moda, pero tampoco tiene ninguna afición por seguir el camino ya repetido por otros muchos, de convertirse en entrenador o en un comentarista cuando abandone los terrenos de juego.

"Entrenar no me interesa, lo que me interesa son las escuelas de fútbol, hacer algo por los niños, como yo cuando tenía 10, 11 años", declaró Beckham.

El estilo "metrosexual" del mediocampista y su moda atrevida han acaparado los titulares casi tantas veces como la ejecución de sus tiros libres, pero él rechaza las críticas que dicen que su vida fuera de los campos de fútbol ha perjudicado su juego.

"La gente dice que las cosas de fuera del campo afectan a veces al fútbol, pero yo nunca me he puesto en esa posición", dijo que entre foto y foto, en una sesión para la empresa de ropa deportiva Adidascon prendas diseñadas por él.

"El fútbol está antes de cualquier cosa que haga fuera de los terrenos de juego". Beckham se trasladó a España en el verano (boreal) del 2003, y consiguió ganarse a los aficionados del Real Madrid con un gran principio de temporada.

Sin embargo, su estado de forma empeoró sensiblemente, y se vio perseguido por las acusaciones de los diarios sensacionalistas sobre un supuesto romance extraconyugal, que él desechó como "ridículo".

El pasado verano volvió a decepcionar a sus aficionados con su rendimiento en la Eurocopa disputada en Portugal.

En los últimos meses ha logrado recuperar la forma, pero volvió a causar controversia cuando declaró que se hizo sacar voluntariamente una tarjeta amarilla en un partido de la eliminatoria mundialista europea, el 9 de octubre entre Inglaterra y Gales, para así pasar el partido de sanción mientras se recuperaba de una lesión.

Malos días para el pelo

Beckham es famoso por sus cortes de pelo, que cambia con mucha frecuencia y marcan tendencia en todo el mundo.

Cuando en el Mundial de 2002 se presentó con un corte de pelo mohicano estilo punk, los peluqueros japoneses se vieron inundados por peticiones de aficionados que querían imitarlo.

Sin embargo, el icono del estilo reveló que algunos de sus cortes más radicales se deben, en parte, a una lucha contra unos rizos rebeldes.

"Por supuesto todo el mundo tiene días en los que se levanta con el pelo hecho un desastre, y a mí me pasa lo mismo", bromeó.

"Un día me levanto y digo, Hoy no me gusta mi pelo y fuera que se va (el pelo). Así es como decido lo que voy a hacer después".

Este futbolista poco convencional, cuyas extravagantes "declaraciones" sobre la moda incluyen llevar un "sarong" (una especie de falda larga típica de Malasia), e incluso la ropa interior de su esposa, la ex cantante de las Spice Girls Victoria, reconoció que algunos de sus modelos más escandalosos hoy le desconciertan.

"No me arrepiento de nada, pero obviamente miro atrás a hace 10 años, y pienso, ¿Qué hacía?", afirmó, aunque se mostró renuente a destacar una vestimenta en particular como un desastre.

Nacido en el norte de Londres, David Beckham también admitió que, a pesar de que se está aficionando al jamón serrano español, todavía sigue languideciendo por los platos tradicionales de su país.

"El jamón aquí es delicioso, pero echo de menos la comida inglesa, echo de menos el pastel de carne, el puré y la salsa de perejil, así que cuando vuelvo a Londres me pongo al día".

Beckham ofreció la entrevista a finales de septiembre, pero ha permanecido embargada hasta ahora para su publicación bajo una condición impuesta por Adidas.