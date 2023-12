Acepta AMLO necesidad de pactar para que avance su proyecto de nación

México, D.F.-El jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que un solo partido sería insuficiente para impulsar su proyecto alternativo de nación, para lo cual se requiere un movimiento ciudadano y pactar con otros sectores sociales.

En el Museo de la Ciudad de México, durante la primera de la serie de presentaciones de su libro que precisamente lleva el título de Un Proyecto Alternativo de Nación, sostuvo que cuenta con equipo y que éste 'pesa 80 por ciento para impulsar su propuesta'.

Antes, el analista Lorenzo Meyer, quien junto con el académico José Luis Calva había elogiado el contenido de su propuesta, criticó precisamente la falta de equipo y de instrumentos para impulsar su propuesta, habida cuenta de la crisis intra e interpartidaria, pues hoy en día, dijo, 'los partidos están, efectivamente, partidos'.

Meyer indicó que entre la sociedad persiste un consenso generalizado de inconformidad por la falta de crecimiento económico, así como por el 'cinismo que se ha instalado en la cultura política'.

Señaló que la mayoría de los mexicanos está decepcionado de los políticos y de los partidos, coyuntura en la que, dijo, la tarea fundamental del liderazgo político es recuperar la credibilidad de la política 'y esa es la tarea que tiene enfrente López Obrador'.

Aunque no mencionó al gobierno o a los gobiernos como tales, incluido el de López Obrador, Meyer destacó la necesidad de que el Estado y quienes intervienen en él sean probos y morales.

'Sólo con un Estado probo y moral -estableció-, se puede impulsar su intervención correcta en la economía, porque ciertamente el libre mercado no redundará jamás en justicia social'.

En su oportunidad, el jefe de gobierno del Disrito Federal aceptó que la corrupción es el principal problema del país.

Manifestó que los grandes proyectos nacionales -como la Independencia, la Reforma y la expropiación petrolera durante el cardenismo- fueron apoyados por los ciudadanos.

Si se toma en cuenta, apuntó, que por lo menos 50 por ciento de los mexicanos no militan en partido alguno, es lo que se requiere hoy en día, pero de ningún modo con ruptura.

Planteó que 'para que este cambio sea productivo es necesario que no haya ruptura, porque no apostamos a la confrontación, pues el país no lo aguantaría y además quien más perdería serían quienes menos tienen.

En su opinión, un movimiento ciudadano semejante al de 1988 o al del 2000, cuando no fue sólo el Partido Acción Nacional (PAN) el que logró sacar del poder al partido en el poder constituye la única posibilidad de salir adelante.

Sin embargo, también es necesario el acuerdo, pero no sólo entre los de arriba, porque después éstos atan de manos a los gobernantes y luego ya no puede hacer nada. 'Sí, hay que pactar, pero con la gente, no transar con los de arriba'.

El mandatario capitalino que desconoce lo que le depara el destino, pero planteó que independientemente de ello y de quien sea el candidato de ese proyecto alternativo de nación, así como de la publicidad o la propaganda que lo rodee, lo importante es precisamente ese proyecto y el movimiento ciudadano.

A la presentación asistieron los gobernadores de Zacatecas, Baja California Sur y Tlaxcala, Amalia García Medina, Leonel Cota Montaño y Alfonso Sánchez Anaya, respectivamente, así como los dirigentes nacional y local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Godoy y Agustín Guerrero, en cada caso.