Dejará Cardozo al Toluca

Toluca, Estado de México.-El goleador paraguayo José Saturnino Cardozo anunció su desvinculación del club Toluca de México para enrolarse probablemente en el Sanfrecce de Hiroshima, de la Primera División del futbol japonés.

'Me voy porque en el Toluca han pasado cosas que en este momento no quiero detallar, pero realmente no quiero tener problemas con nadie, sino dejar una buena imagen en el club', declaró el cañonero guaraní de 33 años.

Cardozo -quien milita en los 'Diablos Rojos' del Toluca desde 1994, ha ganado cuatro títulos de Liga y anotado 240 goles- se abstuvo de precisar de inmediato 'las cosas' que le han pasado en el club y de negar o confirmar versiones periodísticas, según las cuales, tiene serios enfrentamientos con el técnico del equipo, el brasileño Ricardo 'Tuca' Ferreti.

'Me han pasado cosas buenas, cosas malas, cosas inolvidables para mí y también algunas que a veces uno tiene que callar, pero extrañaré a mis compañeros, a la ciudad de Toluca (centro) que me ha tratado tan bien y mi cariño seguirá en este club al que quiero muchísimo', dijo el delantero.

El llamado 'Diablo Mayor' del Toluca dio a entender que se desvinculará del club al final de este temporada.