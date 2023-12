"Campaña con IA por desaparecidos, dolorosa pero efectiva"

"En Jalisco nos quitan las cédulas de identidad que pegamos, las pintan... el estado de Jalisco trata de desaparecer a los desaparecidos de la memoria colectiva", señaló el líder del Colectivo Luz de Esperanza", Héctor Flores, quien desde el 18 de mayo de 2021 busca a su hijo Héctor Daniel Flores Fernández sustraído por elementos de la Fiscalía de su domicilio.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, compartió que en conjunto con el colectivo "Alas de Libertad", iniciaron la "dolorosa pero efectiva" campaña que a través de inteligencia artificial (IA) reproduce en las voces de sus desaparecidos relatos e historias que son expuestas en plazas públicas, "para que no se borren de la memoria colectiva".

Asimismo, pidió que estas historias se hagan virales en redes, por que "los desaparecidos son de todos", ante lo que calificó como "un silencio institucional terrible".

Compartió el caso de su hijo quien luego de ser sustraído de su domicilio por elementos de la fiscalía del estado, "sin orden de aprehensión ni carpeta de investigación, nunca llega al penal, aunque Derechos Humanos confirmó que lo habían encontrado en un penal, después de dos años no sabemos nada, la autoridad no me ha dicho qué hicieron con él, nunca han contestado".