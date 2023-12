Pide UNAM precaución en la compra de vacunas contra covid

En México no estamos acostumbrados a comprar vacunas hay que tener precaución en la compra de vacunas contra Covid que "no será económica", y respetar el enfoque de aplicación a grupos vulnerables, señaló el profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, y vocero de la Comisión de la UNAM para Covid-19, Mauricio Rodríguez, luego de que Cofepris otorgara el registro sanitario y la autorización para la venta de dos vacunas contra Covid, de las que "falta ver el despliegue comercial".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, dijo que Cofepris pidió el uso no indiscriminado de las vacunas aprobadas para su venta: Spikevax de Moderna y Comirnaty de Pfizer, ambas actualizadas contra la variante ómicron XBB1.5; que solo se apliquen a grupo de riesgo, personas mayores de 60 años con comorbilidades. "Aunque quien quiera y tenga para comprarla pueda hacerlo".

Recomendó a quien no cuente con el recurso, aplicarse la vacuna disponible en el sector salud, que no tiene costo, "lo que necesitamos es proteger contra la enfermedad grave y la muerte, no contra los contagios, porque las vacunas no previenen los contagios por completo".

Las vacunas son las más actualizadas para la variante dominante, por lo que se recomienda como refuerzo ante un covid que ya no es una emergencia, pues dijo el repunte actual es bajo y se refleja más el virus sincicial en niños pequeños.

No obstante, las recomendaciones son no automedicación, cuidado de menores, uso de cubrebocas en lugares cerrados con mucha gente y cuidar la cadena de frio de las vacunas.