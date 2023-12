No escudemos en libertad de expresión el dolo: Tatiana Clohutier

"Cuando uno es funcionario público tiene que aguantar todo lo que se dice porque es parte del juego de la función... pero hay que diferenciar lo que es una opinión de los que es una acusación como tal, no escudemos en las faldas de la libertad de expresión el dolo", afirmó la ex secretaria de Economía, Tatiana Clothier, luego de la detención del columnista de La Jornada, Alfredo Jalife a quien acusó por difamación asegurando que "no es un asunto de coartar la libertad de expresión de nadie".

En entrevista para "Así las Cosas", con Gabriela Warkentin y Javier Risco, detalló "yo renuncié a la secretaría de Economía el 6 de octubre del año pasado; Alfredo Jalife comenzó a hablar y decir cosas que están en las redes sociales que no eran una opinión, sino una acusación diciendo que yo me robé el litio de México, que yo traicioné al Estado mexicano, que a mí me corrieron por la puerta de atrás porque hice estas cosas"..."es una acusación con dolo, vean los videos".

Tras una asesoría legal, procedió una denuncia de hechos interpuesta el 1° diciembre de 2022, misma que fue ratificada el 16 de diciembre del mismo año por calumnias, difamación. El proceso corrió y la Fiscalía de Nuevo León actuó en consecuencia, dijo.

Afirmó "lo único que he hecho a lo largo de mi vida es cuidar lo que tengo que es un buen nombre. No puedo permitir que una persona venga a decir que desfalqué al Estado mexicano para favorecer a los norteamericanos, no tiene nada que ver".

Señaló que "en el uso del leguaje está el dolo, merma y cala hondo la intención" y recalcó "la tarea que desempeño no tiene nada que ver con esto".