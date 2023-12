México necesita políticas públicas para personas con discapacidad

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya comentó en pleno Día Internacional de las Personas con Discapacidad que "es más feo tener un hijo con adicciones que uno con discapacidad u homosexual". En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la periodista, Katia D'Artigues, señaló que mostró una gran cantidad de discriminaciones en un país donde culturalmente es aceptado y hay mucho que combatir.

“No sólo a las personas con discapacidad sino a las personas LGBT y a las personas que tienen una adicción, uno no va por la vida agarrando una adicción, nada más para no decir que hubiera sido malo las personas que no celebran haber tenido mujeres”.

D'Artigues dijo que México no tiene políticas públicas para personas con discapacidad, no existe el tema de cuidado, las pensiones por discapacidad existen, pero las estancias se cerraron, la educación no ayuda, no hay avances en un país donde hay 20 mil millones de personas en esta condición.

Con respecto a las campañas electorales, hasta ahora Xóchitl Gálvez es la única que anunció una persona responsable en esta área, una diputada con discapacidad del PRI, se comprometió a tener una campaña para todas las personas, Claudia Sheinbaum no menciona aún nada sobre el tema, se necesita visibilizar esta problemática, estaremos revisando si los demás postulados a los ocho estados lo incluyen en sus propuestas, a Movimiento Ciudadano, “a todos los que sean candidatos”, finalizó.