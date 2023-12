No será hasta enero la elección del candidato de MC: Jorge Álvarez Maynez

El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez aseguró que no será hasta enero la elección del candidato de MC a la presidencia y adelantó "no creo que esté decidido que sea alguien interno".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco señaló que "hubo un ejercicio perverso de Nuevo León", resultado de "un sistema político pervertido" para bajar a Samuel García de la contienda presidencial, pero su campaña fue suficiente para hacer saber a los mexicanos que "hay una tercera opción y vamos a aprovechar el impulso que nos dio Samuel García, construyendo acuerdos y tomando las mejores decisiones".

Sobre los nombres que trascendieron como Juan Zepeda, Dante Delgado, Patricia Mercado, Luis Donaldo Colosio, Marcelo Ebrard y el suyo propio, afirmó que "no es un asunto que se haya discutido" pero reiteró "no estoy seguro de que vayamos a ir hasta enero... hay que considerar todas las posibilidades, no me cerraría a una candidatura interna".

Aseguró que MC no dará continuidad a la polarización como lo ha hecho la alianza opositora, con el predecible resultado de perder, por el contrario, dijo, "Nos toca relanzarnos con los tenis bien puestos...vamos por la continuidad de lo que tenemos hoy, con elementos novedosos que le permitan a México cambiar".

Estar en la lista de posibles candidatos dijo "se debió al rol desempeñado en la campaña de Samuel" por lo que afirmó "estoy en la política para servir" en un proyecto colectivo.

Finalmente, reiteró el pésame por lamentable fallecimiento del senador Juan Pablo Adame.