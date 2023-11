Movimientos de fondo están cambiando a la sociedad: Daniel Innerarity

"La libertad democrática" puede servir a los lectores de América Latina y en particular para México, para tener una cierta orientación en este caótico mundo político, aseguró sobre su reciente obra el filósofo y escritor Daniel Innerarity durante una charla para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, desde la FIL Guadalajada.

"La derecha libertaria" de la que habla el autor es "la reivindicación de la libertad", que ejemplifica con Alemania que señala "está empezando a defender a los trabajadores, pero a los franceses".

Para Innerarity, "la nueva derecha ha convertido los problemas de angustia como desempleo en una cuestión nacional y no tanto en recursos naturales", es algo que dijo "debemos entender con elementos críticos para poder desenmascarar". Señaló que "defienden la religión, pero frente al Islam, por lo que aseguró, "los movimientos de fondo están cambiando la sociedad".

Afirma que su generación rompió el "kit de supervivencia", por lo que las identidades ahora son mucho más variadas al grado que "alguien que diga yo soy de derecha, soy católico, o yo soy comunista nos lo tendrá que explicar muy bien".

"Libros como éste, son necesarios para explicar qué significa ser comunista, qué es terrorismo, si la monarquía es compatible con la democracia, qué es el machismo", entre otros debates.

Los temas gustan a Innerarity, son "aquellos asuntos que ya no son lo que eran y aquello que no es lo que parece", pues agrega, "muchas veces lo más escandaloso no es lo más importante".