“Se estanca la entrega de rehenes en Gaza”

Lamentablemente el día de hoy se estanca la entrega de rehenes en la Franja de Gaza y entra en negociación, a unas horas de que termine la tregua, Qatar intenta negociar los factores para que se extienda a 10 días, sin embargo, el ejército de Israel considera que es dar tiempo a Hamás para su reorganización, compartió en su análisis del conflicto el internacionalista Mauricio Meshoulam.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el especialista detalló que de los 230 rehenes en posesión de Hamás, se han soltado 39 israelíes, un ruso-israelí y 19 tailandeses y un filipino; así como 118 prisioneros palestinos, principalmente mujeres y niños.

Y aunque Qatar busca que se extienda la tregua, el objetivo militar israelí no quiere pausa afirmando que Hamás esta aprovechando los días para fortalecer su estrategia. En la negociación hay diferencias en contra de las personas que van a ser liberadas, Israel pide que las familias no sean separadas, pero Hamás no localiza a todos los rehenes por entregar.

Por su parte, el Movimiento de la sociedad civil para quien cada vida cuenta pide que la pausa se prolongue.

El papel de Joe Biden y Estados unidos dijo, es “una mayor presión y busca que esto sea el final de la guerra”

Destacó que el discurso actual dijo, tiene destinatario, pues los países árabes de la región que ha firmado con Israel y abrigan la estabilidad y rechazan que Hamás siga liderando la Franja de Gaza.