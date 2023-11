Acapulco regresa a clases, pero sin condiciones: Juan Angulo

"Hoy reinician actividades en planteles y centros de trabajo donde no hay riesgo para alumnos maestros y trabajadores, autoridades no dan cifra, pero lo que se sabe es de 1120 planteles, 500 resultaron dañados por el huracán Otis y están convocando a que comiencen las actividades en estos centros señalados sin riesgo, pero no hay precisión de cuáles serían", compartió el director de El Sur de Guerrero, Juan Angulo.

Para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin, detalló que "el SNTE ha dicho que no hay condiciones que no se toma el contexto de damnificados de maestros y padres de familia, en muchos lugares siguen sin luz, no hay transporte y nos hay condiciones de regresar".

Y aunque dijo "se están normalizando las cosas en Acapulco, se dice que se va a hacer el Tianguis Turístico, para dar una visión optimista, así como el torneo de tenis en febrero y marzo, pero la situación sigue siendo crítica".

Empresarios dijo, han lanzado un comunicado fuerte, señalando la "insuficiente ayuda y la falta de coordinación de las autoridades para el retiro de basura por la que ya piden la declaratoria de emergencia sanitaria y no minimizar el pacto".

El Congreso convocó a la gobernadora y la secretaria de salud para dicha declaratoria, pero aún no se tiene respuesta, por lo que la oposición en el Congreso señala que "falta mucho por hacer ".